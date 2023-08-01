最新 old 90s stussy PhotoTシャツ ステューシー Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

L
刺繍Tシャツ
肩幅50
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身幅54
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着丈69
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袖汚れ有り
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袖裾シングル
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季節感···夏、秋
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袖丈···半袖
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柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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ネック···Uネック
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カラー···グリーン
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ステューシー
|商品の状態
|やや傷や汚れあり
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Grateful dead 80s Tシャツ グレートフルデッド Santana
L肩幅50身幅54着丈69袖汚れ有り袖裾シングル季節感···夏、秋袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネックカラー···グリーンstussyraf simons undercoverdrkshdwrick owens kidill supremeyohji yamamotoisseymiyake mihara yasuhiro comme des garconshelmut langvans↓#ramuouru
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ステューシー
|商品の状態
|やや傷や汚れあり