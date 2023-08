NEIGHBORHOOD MVP.ST/C-ZIP HOODED.LS

ネイバーフッドのフード付きパーカーです。

サイズはSですがMの方までは着用して頂けるぐらい大きめです。

写真のサイズ表参照にして下さい。

目立った傷や汚れはありませんが中古品になりますので神経質な方はご遠慮下さい。

カラー BLACK、ブラック

サイズ S

定価 35200円

※ハンガーは付属しません。

コメントなしで購入して大丈夫です。

お値引きはしておりませんのでコメントお控え下さい。

他にも多数出品中

⬇️ ⬇️

#86shop

パーカー

スウェット

トレーナー

インナー

セーター

フルジップアップ

NEIGHBORHOOD

neighborhood

ネイバーフッド

ダブルタップス

W)TAPS

ネイバー

タップス

グッドイナフ

good enough

アンダーカバー

undercover

ダブルタップス

wtaps

ブルゾン

アウター

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ネイバーフッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

