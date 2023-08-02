2022人気No.1の NIKE ナイキ Vintage ナイロンジャケット ブルー スウォッシュ L ナイロンジャケット

▪️ブランド: NIKE

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表記:L

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肩幅:ラグランスリーブ

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身幅:65cm

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袖丈:78cm

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着丈:65cm

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※採寸は手作業による計測となりますので、

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若干の誤差がある場合がございます。

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▪️状態:目立ったダメージのない綺麗なお品物です。

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▪️一言コメント

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バックのロゴとスウォッシュがカッコイイ、ナイキのヴィンテージ トラックジャケットです！

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23/05

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

▪️ブランド: NIKE 表記:L 肩幅:ラグランスリーブ 身幅:65cm 袖丈:78cm 着丈:65cm ※採寸は手作業による計測となりますので、 若干の誤差がある場合がございます。▪️状態:目立ったダメージのない綺麗なお品物です。▪️一言コメント バックのロゴとスウォッシュがカッコイイ、ナイキのヴィンテージ トラックジャケットです！23/05

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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