ご覧頂きありがとうございます。

下記商品説明になりますが、ご不明な点があればお気軽にコメントをお願いします。

当商品は中古品です。

miniDV/DVCAM/HDVテープ対応の業務用カムコーダーです。

近年動作品が非常に少なくなってきております。この機会に是非購入のご検討を!

映像はテープで撮影、静止画はメモリースティックで撮影可能です。

各部整備済みですので動作は全て問題ありません。

安心してご使用頂けます。

テープ録画再生時の信号もオシロスコープにて点検済みです。

外装に薄いスレ傷がありますが、動作には影響ありません。

機器の詳細な仕様につきましてはメーカー様ホームページをご参照下さい。

■レンズは名門カールツァイス製光学20倍ズームです。

■手ブレ補正も光学20倍全域で最大限に効果を発揮出来るので遠くからの撮影も問題無くこなせます。

■こだわりのマニュアル機能が備わっておりますので暗闇での撮影、普段の撮影からこだわりの映像作成が可能です。

■高性能映像処理エンジン搭載で、映像の高速処理は勿論、鮮やかな映像の撮影が可能です。

■miniDV/HDVテープのデジタル化にもピッタリです。

PCや専用録画機に繋いで簡単に行えます。

■付属品

・バッテリー

・ACアダプタ

・ACケーブル

・AVケーブル

#ビデオカメラ

#ハンディカム

#キャノン

#Canon

#ソニー

#SONY

#パナソニック

#Panasonic

#ビクター

#Victor

#JVC

#フルハイビジョン

#ハイビジョン

#SDカード

#メモリースティック

#miniDV

#ハードディスク

#HDD

#ダビング

S-

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます。下記商品説明になりますが、ご不明な点があればお気軽にコメントをお願いします。当商品は中古品です。miniDV/DVCAM/HDVテープ対応の業務用カムコーダーです。近年動作品が非常に少なくなってきております。この機会に是非購入のご検討を!映像はテープで撮影、静止画はメモリースティックで撮影可能です。各部整備済みですので動作は全て問題ありません。安心してご使用頂けます。テープ録画再生時の信号もオシロスコープにて点検済みです。外装に薄いスレ傷がありますが、動作には影響ありません。機器の詳細な仕様につきましてはメーカー様ホームページをご参照下さい。■レンズは名門カールツァイス製光学20倍ズームです。■手ブレ補正も光学20倍全域で最大限に効果を発揮出来るので遠くからの撮影も問題無くこなせます。■こだわりのマニュアル機能が備わっておりますので暗闇での撮影、普段の撮影からこだわりの映像作成が可能です。■高性能映像処理エンジン搭載で、映像の高速処理は勿論、鮮やかな映像の撮影が可能です。■miniDV/HDVテープのデジタル化にもピッタリです。PCや専用録画機に繋いで簡単に行えます。■付属品・バッテリー・ACアダプタ・ACケーブル・AVケーブル#ビデオカメラ#ハンディカム#キャノン#Canon#ソニー#SONY#パナソニック#Panasonic#ビクター#Victor#JVC#フルハイビジョン#ハイビジョン#SDカード#メモリースティック#miniDV#ハードディスク#HDD#ダビングS-

