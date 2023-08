※値下げ不可。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド バーバリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

※値下げ不可。※マイサイズではないためサイズに関してのお答えは難しいです。ご了承くださいませ。◎ブランド名:BURBERRY LONDON◎商品名:メガチェック柄シャツ◎状態:B(若干色褪せアリ)S:新品未使用SA:限りなく未使用に近い、極美品A:着用感が少なく、傷汚れのない物、美品B:一般的な古着、やや傷汚れ有(基準)C:状態のあまりよくない物D:著しく状態の悪い物◎カラー:オレンジ◎サイズ LL着丈: 75cm身幅: 60cm肩幅: 48cm袖丈: 62cm素人採寸のため、若干の誤差はご容赦願います。◎素材:綿100%------------------------------------------------------◎商品について✔︎この商品は古着・USED品となります。検品はしておりますが、細かな傷、汚れの見落としがある可能性がございます。✔︎7.8枚目を見ていただくと若干色褪せがございます。✔︎シャツのみのご提供です。✔︎ホースロゴはございません。逆にあると古いものだと分かってしまいますのでない方が良いです。------------------------------------------------------◎その他質問等ございましたらお気軽にお申し付けください。※古着、USED品にご理解いただけない方は購入をお控えください。※小さく折り畳んで発送させていただきます。バーバリー バーバリーロンドン バーバリーチェック ノバチェック メガチェック チェック柄

