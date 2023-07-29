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【海外限定】 単衣 【未使用】正絹 道行コート モダン市松柄（赤&黒） ロング丈 着物

商品の説明

正絹　単衣　道行コート　ロング丈
ヱビス ■ 作家物 訪問着 身丈162cm 裄69cm
未使用　一部仕付糸付き
本鼈甲　金蒔絵　螺鈿　かんざし　べっ甲　簪　斑布　唐草模様　アンティーク　067

正絹　単衣　立涌　上質なお着物　トールサイズ
単衣なので軽い道行コートです。
《長尺■新品『万筋』江戸小紋■黒＊上質丹後ちりめん無紋◆袷正絹着物◆KB4-6》
赤と黒の市松柄はモダンで、正絹のツヤやかさも感じられます。
【なでしこ】正絹　絽　小紋　夏着物　辻ヶ花　パステルブルー　k991

Club藤★小紋 作家物 本茶染 葉文様 縮緬小紋 御仕立上り (2111)
◆サイズ（約）
未着用　沙本場筑前博多帯
身丈：128㎝
◆期間限定値下げ！新品】西陣織 夏袋帯 紗袋帯 白地 着物 訪問着 小紋【未仕立
裄丈：66㎝
正絹　西陣織　袋帯　黒　銀　白　花模様　未仕立て
前巾：21㎝
千切屋治兵衛謹製　手描き京友禅黒留袖　仮絵羽未仕立て未使用　80%オフ
後巾：28㎝
3021 卒業式袴　黄土色　黄色　椿刺繍　袴　無地　95cm

6-143 名古屋帯 九寸 美品！高級 人気帯 辻ヶ花 紬
未使用ですが、長期自宅保管品です。
miyaさま専用‼️帯留め　"うさぎ・ピンクベージュ"
畳ジワや匂いもありますので予めご了承ください。
専用です　紅型打掛　白　化繊　琉球舞踊　舞台衣装

【珍品】⭐️老舗織元⭐️【しょうざん】⭐️生紬⭐️型染⭐️
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【雨、冬用】草履　★箱付き★
他にも着物や帯を複数出品しています。
訪問着２枚４児のママ様専用
よろしければご覧ください。
撫松庵 夢工房お好きな方に❣️ヨーガンレール タッサーシルク半幅帯
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美保姿　帯

総絞り 振袖フルセット 美品！！総額100万以上！
カラー···レッド
本場琉球花織　草木染　九寸名古屋帯　未使用
種類···羽織(コート/ショール等)
木綿　古布　筒描き　リメイク 布袋様　創作着物　腹合わせ帯　昼夜帯
着物種類···単衣
未使用品　袋帯「絵巻 伊勢物語 全通全景図」 着物
素材···正絹

洗える着物　訪問着　絽織り　サンドベージュ　芝草文様

商品の情報

商品の状態新品、未使用

【着】14801b 着物　袋帯　金糸　向かい鶴　唐草　花文様　さが美　全通

江戸小紋　袷　万筋　水色に青　極細いストライプ　裄65 S M
正絹　単衣　道行コート　ロング丈未使用　一部仕付糸付き単衣なので軽い道行コートです。赤と黒の市松柄はモダンで、正絹のツヤやかさも感じられます。◆サイズ（約）身丈：128㎝裄丈：66㎝前巾：21㎝後巾：28㎝未使用ですが、長期自宅保管品です。畳ジワや匂いもありますので予めご了承ください。✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧他にも着物や帯を複数出品しています。よろしければご覧ください。✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧カラー···レッド種類···羽織(コート/ショール等)着物種類···単衣素材···正絹

商品の情報

商品の状態新品、未使用

【海外限定】 単衣 【未使用】正絹 道行コート モダン市松柄（赤&黒） ロング丈 着物

34分钟前

【海外限定】 単衣 【未使用】正絹 道行コート モダン市松柄（赤&黒） ロング丈 着物

¥10,000 ¥8,500

(税込) 送料込み
2
7
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商品の情報

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出品者

01ca70a4

 107

本人確認済
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01ca70a4
【海外限定】 単衣 【未使用】正絹 道行コート モダン市松柄（赤&黒） ロング丈 着物 【海外限定】 単衣 【未使用】正絹 道行コート モダン市松柄（赤&黒） ロング丈 着物

有名な高級ブランド 【未使用】正絹 単衣 モダン市松柄（赤&黒

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未使用】正絹 単衣 道行コート ロング丈 モダン市松柄（赤&黒） 【在庫

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