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高品質の激安 プラチナ　パライバトルマリン　ペンダントネックレス ネックレス

商品の説明

材質　プラチナPt 900
K18 イニシャルネックレス　C
宝石　パライバトルマリン　0.15CT
ネックレス　ミルフローラ　ダイヤモンド
　　　ダイヤモンド　0.17CT
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箱付き
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商品の情報

商品の状態新品、未使用

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高品質の激安 プラチナ　パライバトルマリン　ペンダントネックレス ネックレス

51分钟前

高品質の激安 プラチナ　パライバトルマリン　ペンダントネックレス ネックレス

¥69,800 ¥37,692

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3aa1924

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3aa1924
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