新品本物 tamaki タマキニイメ niime ショートコート エリハオ シャツ/ブラウス(七分/長袖)

タマキニイメさんの「エリハオ」です。

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数年前に出たショートコート

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1〜2回の着用なので、とても綺麗です。

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ペットを飼っていますので

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神経質な方はご遠慮ください。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド タマキニイメ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

タマキニイメさんの「エリハオ」です。数年前に出たショートコート今では希少だと思います。デザイン的にも面白く横に広いので、パッと羽織りやすいです。綿 cotton 100%1〜2回の着用なので、とても綺麗です。ペットを飼っていますので神経質な方はご遠慮ください。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド タマキニイメ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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