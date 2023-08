【商品ご覧頂きありがとうございます。】

INCOTEX インコテックス コットン リネンタッチ 42 レディース



海外Comme des Garçons (コムデギャルソン)正規取扱店にて購入いたしました。

新品未使用タグ付きです。

AD2019

サイズ:S

カラー:ブラック

素材:

外側 毛 100%

裏地 ポリエステル 100%

【注意事項】

✨

· 神経質な方はご遠慮ください。

· 商品の状態はお写真でご確認下さい。

· 出品時に確認しておりますが、細かい傷や汚れを見落としている場合もございますのでご了承をお願いします。

【他にもブランド品など出品しております。】

商品の情報 商品のサイズ S ブランド コムデギャルソン 商品の状態 新品、未使用

