♦️サイズ: USAレディースL 表記

日本メンズ M〜L 程度

日本レディースXL 程度

注意‼️サイズで失敗しない為、サイズ表記だけでなく必ず採寸サイズのご確認お願い致します‼️

採寸サイズ(単位:cm) 平置きにて

身幅:57

着丈:64

肩幅:43

袖丈:63

※着丈サイズは襟は含みません。

※誤差はご了承ください。

❤️カラー ブラック、黒

❤️状態 目立つダメージや汚れなく全体的にキレイな商品です。

❤️商品説明

大人気、THE NORTH FACE の薄手マウンテンパーカーです。USA規格です。

春や秋に是非オススメのジャケットです!!

寒い日や冬は中に着込んで。

❤️ポイント

防水浸透素材のHyvent仕様(下記に説明記載)

ジップインジップ可能な仕様

フロントとバックの2箇所に大きめワンポイント刺繍ロゴ入り

フロント両サイドにファスナー付きポケット2つ

胸ポケットあり

ベンチレーション機能付き

フード取り外し可能

裾はドローコードで絞って調整可能

自宅でも洗濯可能です。

街使いできるデザイン性とアウトドアでも活躍する機能性を兼ね備えた、汎用性に優れたモデルが魅力です。

登山やトレッキング、アウトドアやハイキング、スノーシーンやタウンユースまで幅広く活躍してくれるジャケットです。

注意‼️お安く販売する為、発送はらくらくメルカリ便よりゆうパケットポスト(圧縮して発送)に変更になる場合がございます。

Hyvent(ハイベント)とは

優れたPUコーティングによる耐水性と透湿性を持つナイロン素材。雪や雨などをシャットアウトし、ウェア内の水蒸気を排出してムレを防ぎます。

防風性にも優れ、快適性にも定評があります。

古着 USED ナイロンジャケット

No.S23-0316-4-346

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

