【SEAL限定商品】 our legacy アワーレガシー　花火シャツ シャツ

アワーレガシーの名作シャツです。

サイズ46

肩幅 52cm

身幅 60cm

着丈 68cm

2、3回着用のみの美品です。

宜しくお願い致します。

auralee

sacai

sunsea

hender scheme

lemaire

kudos

stein

commedesgarcons

marni

Maison Martin Margiela

MM6

unused

comoli

neat

HED MAYNER

needles

interin

gucci

uru

dries van noten

UNIQRO

namacheko

hermes

ganryu

loewe

MARTINE ROSE

camiel fortgens

MIDORIKAWA

graphpaper

studio nicholson

dairiku

1ldk

our legacy

engineered germents

freshservice

asap rocky

nanamica

oamc

balenciaga

doublet

jil sander

CRISTASEYA

beautiful people

j.w. ANDERSON

dior

celine

raf simons

tom ford

supreme

beams

united arows

tomorrow land

などお好きな方

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アワーレガシー 商品の状態 未使用に近い

アワーレガシーの名作シャツです。サイズ46肩幅 52cm身幅 60cm着丈 68cm2、3回着用のみの美品です。宜しくお願い致します。

