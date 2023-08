【★超目玉】 Utility U.S.Army Pants ベイカーパンツ (W34/L31) ワークパンツ/カーゴパンツ

ご覧頂きありがとうございます

【商品説明】

1960's~ U.S.Army Utility Pants

1969年会計

100% Cotton

W34/L31

グッドコンディション、グッドサイズですがジッパー破損のためサービスプライスです。リペアを行い着用をお考えの方いかがでしょうか。

※ジッパー破損がなければ販売価格の相場は19,800円~です

【カラー】

オリーブ

【サイズ】

W34/L31

【寸法】

総丈 102.5cm

ウエスト 82cm

股上 32cm

股下 72cm

渡幅 31cm

裾幅 23cm

※実寸のため表記寸法より多少の誤差がある場合がありますのでご了承お願い致します。

【素材】

100% COTTON

【状態】

B.目立った傷や汚れがない

※ジッパー破損

A.新品未使用

B.目立った傷や汚れがない

C.使用感、気にならない程度の傷、汚れがある

D.傷や汚れがある

※海外からの買付商品のため傷や汚れがある場合があります。

※古着特有の匂いがある場合があります。

※【状態】に記載しきれない傷や汚れがある場合があります。

※写真と実物の色味、素材感、状態が異なる場合があります。

※上記事項等、古着・海外買付商品にご理解・ご了承頂いた上でご購入ください。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

