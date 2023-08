渋く味の有る経年劣化したアイボリーダイヤルのリベットブレスモデルになります。

ラジウム夜光のドルフィン針にくさびインデックスとビンテージ愁満載、機械は5振動18000回転の名器cal.1560を搭載しております。

1961年製になります、61年生まれ、61年に所縁のある方メモリアルウォツチとしてお使いいただいては如何でしょうか。

今年5月にオーバーホールしてから使用しておりませんのでお手元に届いて直ぐ日常ご使用になれます。

メーカー ROLEX(ロレックス)

モデル オイスターパーペチュアルデイト

型番 1500

ムーブメント自動巻きCal.1560(ハックなし)

シリアルNO.658xxx 裏蓋刻印Ⅰ61

精度+20~-10秒

ブレスサイズ 20㎝

状態内部OH及び外装仕上げ済

保証期間1年*精度はゼンマイがフル巻きの状態で機械チェックしましたが精度を保証するものではありません

*機械式時計修理工房からの出品になりますのでアフターの修理はご安心ください!

【アジャストウオッチリペア】

現状、分かる限りで記載致しましたが、気になる点はご購入む前に必ずコメント欄よりご質問下さい。

尚、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。

上記内容をご確認の上、ご検討宜しくお願い致します。

商品の情報 ブランド ロレックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

渋く味の有る経年劣化したアイボリーダイヤルのリベットブレスモデルになります。ラジウム夜光のドルフィン針にくさびインデックスとビンテージ愁満載、機械は5振動18000回転の名器cal.1560を搭載しております。1961年製になります、61年生まれ、61年に所縁のある方メモリアルウォツチとしてお使いいただいては如何でしょうか。今年5月にオーバーホールしてから使用しておりませんのでお手元に届いて直ぐ日常ご使用になれます。メーカー ROLEX(ロレックス)モデル オイスターパーペチュアルデイト型番 1500ムーブメント自動巻きCal.1560(ハックなし)シリアルNO.658xxx 裏蓋刻印Ⅰ61精度+20~-10秒ブレスサイズ 20㎝状態内部OH及び外装仕上げ済保証期間1年*精度はゼンマイがフル巻きの状態で機械チェックしましたが精度を保証するものではありません*機械式時計修理工房からの出品になりますのでアフターの修理はご安心ください!【アジャストウオッチリペア】現状、分かる限りで記載致しましたが、気になる点はご購入む前に必ずコメント欄よりご質問下さい。尚、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。上記内容をご確認の上、ご検討宜しくお願い致します。

