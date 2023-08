クラシックCDをまとめたセットです。

小学館 バッハ全集 2.3.5.6.7.8巻

一部に未開封品も含まれてます。

ESOTERIC エソテリック R.シュトラウス 楽劇 《ばらの騎士》 SACD



プレイエルによるショパン・ピアノ独奏曲全曲集BOX 横山幸雄(P)

※写真は照明の反射で一部箇所が光っている場合もございます。

ハチャトゥリアン:バレエ音楽「スパルタクス」(全曲) ジュライチス/ボリショイ…



【新品SACD】ジョージ・セル:ベートーヴェン/交響曲全集

※こちらバラ売り不可でお願いいたします。

バッハ大全集



Glenn Gould The Complete Bach Collection

出品コードMK-2209K-22-1

フランスのオルガン音楽 マリー=クレール・アラン(22CD



クラシック 約102点 大量 まとめ売り CD モーツァルト ベートーヴェンほか

こちらのお品は以前に譲っていただいたもので、

ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」1980年代編 NHK交響楽団 他

私自身があまり詳しくありませんので、

小学館 バッハ全集 2.3.5.6.7.8巻

誠にお手数で申し訳ないのですが、

ESOTERIC エソテリック R.シュトラウス 楽劇 《ばらの騎士》 SACD

お品物確認は写真にてご判断のほどお願いいたします。

プレイエルによるショパン・ピアノ独奏曲全曲集BOX 横山幸雄(P)



ハチャトゥリアン:バレエ音楽「スパルタクス」(全曲) ジュライチス/ボリショイ…

またひょっとするとクラシックとは違うCDも含まれているかもしれません。

【新品SACD】ジョージ・セル:ベートーヴェン/交響曲全集

何卒ご理解のうえでのご購入をお願いいたします。

バッハ大全集



Glenn Gould The Complete Bach Collection

そのほか同一品のかぶりや品数または、

フランスのオルガン音楽 マリー=クレール・アラン(22CD

状態説明に誤りはないかなど一応の確認は行っておりますが、

クラシック 約102点 大量 まとめ売り CD モーツァルト ベートーヴェンほか

ひょっとすると見落としや数え間違いなどあるやもしれませんので、

ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」1980年代編 NHK交響楽団 他

若干の誤りに関しましては予めご理解ご容赦のうえでのご購入をお願いいたします。

小学館 バッハ全集 2.3.5.6.7.8巻



ESOTERIC エソテリック R.シュトラウス 楽劇 《ばらの騎士》 SACD



プレイエルによるショパン・ピアノ独奏曲全曲集BOX 横山幸雄(P)

■状態は以下のような感じです■

ハチャトゥリアン:バレエ音楽「スパルタクス」(全曲) ジュライチス/ボリショイ…



【新品SACD】ジョージ・セル:ベートーヴェン/交響曲全集

すみません。

バッハ大全集

品数が多いので出品時に、

Glenn Gould The Complete Bach Collection

ランダムに十数点ほど取り出しての確認となります。

フランスのオルガン音楽 マリー=クレール・アラン(22CD



クラシック 約102点 大量 まとめ売り CD モーツァルト ベートーヴェンほか

その範囲ではディスクはすべて盤面良好、

ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」1980年代編 NHK交響楽団 他

ブックレットも端の方に多少の焼けがあるものも含まれるものの、

小学館 バッハ全集 2.3.5.6.7.8巻

大きい傷みはありませんでしたので、

ESOTERIC エソテリック R.シュトラウス 楽劇 《ばらの騎士》 SACD

全体的に保管状況はさほど悪くないかと思われます。

プレイエルによるショパン・ピアノ独奏曲全曲集BOX 横山幸雄(P)

(多少の焼けはついてますが)

ハチャトゥリアン:バレエ音楽「スパルタクス」(全曲) ジュライチス/ボリショイ…



【新品SACD】ジョージ・セル:ベートーヴェン/交響曲全集

なお聴いていないものが多く、

バッハ大全集

また細部までチェックできておりませんので、

Glenn Gould The Complete Bach Collection

外側からみた分には特に目立った傷みやヨゴレもなく、

フランスのオルガン音楽 マリー=クレール・アラン(22CD

全体的にきれいな感じなのですが、

クラシック 約102点 大量 まとめ売り CD モーツァルト ベートーヴェンほか

見えない部分で何らかの傷みがあるものも含まれるやもしれません。

ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」1980年代編 NHK交響楽団 他

(そのため状態は「やや傷や汚れあり」にして出品してます)

小学館 バッハ全集 2.3.5.6.7.8巻



ESOTERIC エソテリック R.シュトラウス 楽劇 《ばらの騎士》 SACD

何卒ご理解ほどよろしくお願いいたします。

プレイエルによるショパン・ピアノ独奏曲全曲集BOX 横山幸雄(P)



ハチャトゥリアン:バレエ音楽「スパルタクス」(全曲) ジュライチス/ボリショイ…



【新品SACD】ジョージ・セル:ベートーヴェン/交響曲全集

即購入OKです。

バッハ大全集

また誠に恐縮ではございますが、

Glenn Gould The Complete Bach Collection

出品価格は諸々を考慮のうえでの表記金額となっておりますので、

フランスのオルガン音楽 マリー=クレール・アラン(22CD

大きいお値引き交渉にはご対応ができません。

クラシック 約102点 大量 まとめ売り CD モーツァルト ベートーヴェンほか

何卒ご理解のほどお願いいたします。

ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」1980年代編 NHK交響楽団 他



小学館 バッハ全集 2.3.5.6.7.8巻

防水包装して発送いたします。

ESOTERIC エソテリック R.シュトラウス 楽劇 《ばらの騎士》 SACD

なるべく丁寧な包装を心掛けておりますが、

プレイエルによるショパン・ピアノ独奏曲全曲集BOX 横山幸雄(P)

なにぶん品数が多いので、

ハチャトゥリアン:バレエ音楽「スパルタクス」(全曲) ジュライチス/ボリショイ…

輸送中の衝撃からプラケースにヒビが入ってしまうなどもあるかもしれません。

【新品SACD】ジョージ・セル:ベートーヴェン/交響曲全集

予めご理解のほどお願いいたします。

バッハ大全集



Glenn Gould The Complete Bach Collection

最後までお読みいただきありがとうございます。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

クラシックCDをまとめたセットです。一部に未開封品も含まれてます。※写真は照明の反射で一部箇所が光っている場合もございます。※こちらバラ売り不可でお願いいたします。出品コードMK-2209K-22-1こちらのお品は以前に譲っていただいたもので、私自身があまり詳しくありませんので、誠にお手数で申し訳ないのですが、お品物確認は写真にてご判断のほどお願いいたします。またひょっとするとクラシックとは違うCDも含まれているかもしれません。何卒ご理解のうえでのご購入をお願いいたします。そのほか同一品のかぶりや品数または、状態説明に誤りはないかなど一応の確認は行っておりますが、ひょっとすると見落としや数え間違いなどあるやもしれませんので、若干の誤りに関しましては予めご理解ご容赦のうえでのご購入をお願いいたします。■状態は以下のような感じです■すみません。品数が多いので出品時に、ランダムに十数点ほど取り出しての確認となります。その範囲ではディスクはすべて盤面良好、ブックレットも端の方に多少の焼けがあるものも含まれるものの、大きい傷みはありませんでしたので、全体的に保管状況はさほど悪くないかと思われます。(多少の焼けはついてますが)なお聴いていないものが多く、また細部までチェックできておりませんので、外側からみた分には特に目立った傷みやヨゴレもなく、全体的にきれいな感じなのですが、見えない部分で何らかの傷みがあるものも含まれるやもしれません。(そのため状態は「やや傷や汚れあり」にして出品してます)何卒ご理解ほどよろしくお願いいたします。即購入OKです。また誠に恐縮ではございますが、出品価格は諸々を考慮のうえでの表記金額となっておりますので、大きいお値引き交渉にはご対応ができません。何卒ご理解のほどお願いいたします。防水包装して発送いたします。なるべく丁寧な包装を心掛けておりますが、なにぶん品数が多いので、輸送中の衝撃からプラケースにヒビが入ってしまうなどもあるかもしれません。予めご理解のほどお願いいたします。最後までお読みいただきありがとうございます。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

フランスのオルガン音楽 マリー=クレール・アラン(22CDクラシック 約102点 大量 まとめ売り CD モーツァルト ベートーヴェンほかベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」1980年代編 NHK交響楽団 他小学館 バッハ全集 2.3.5.6.7.8巻ESOTERIC エソテリック R.シュトラウス 楽劇 《ばらの騎士》 SACDプレイエルによるショパン・ピアノ独奏曲全曲集BOX 横山幸雄(P)ハチャトゥリアン:バレエ音楽「スパルタクス」(全曲) ジュライチス/ボリショイ…【新品SACD】ジョージ・セル:ベートーヴェン/交響曲全集バッハ大全集Glenn Gould The Complete Bach Collection