最安挑戦！ HERMES　エルメス　レディース　ネックレス　ポップアッシュ　黒　ブラック ネックレス

5年くらい前に正規店舗で購入しました。

K 18YGシリマナイト エメラルドペンダントトップ



パール トパーズ ハンドメイド シルバー ペンダントトップ

数回しか着用してないと記憶してます。

⭐︎【天然】グリーン ガーデン クォーツ ペンダントトップ s925 21mm



インディアンジュエリー★ターコイズ★ホワイトハーツ★シルバー925★新品未着用

極美品かと思います。表面、側面、共にキズは見当たりません。

K18ピンクトルマリン、オパールネックレス



黒真珠 ネックレス SILVER PAT 刻印あり パール

黒でとても合わせやすいと思います。

agete スカル×バラ クロスチャーム アガット



(高级)PT950プラチナ 蛇骨 ネックレス

付属品はございません。

アガットagate 一粒ダイヤネックレス美品k18



novelcore ネックレス ペンダントトップ

鑑定済の確実正規品です。

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

5年くらい前に正規店舗で購入しました。数回しか着用してないと記憶してます。極美品かと思います。表面、側面、共にキズは見当たりません。黒でとても合わせやすいと思います。付属品はございません。鑑定済の確実正規品です。

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

✨美品✨ Dior ラインストーン ネックレス ゴールド 喜平 大ぶり 刻印美品 希少 シャネル ヴィンテージ ココマーク ビジュー 水色 大振りネックレス【希少】 CELINE セリーヌ ネックレス マカダム マリンモチーフ ストーン【最終値下】白蝶貝creamer ネックレス クローバー お花 マザーオブパール兄弟うさぎブローチペンダントヘッド SVウィリアム・モリス ラピスラズリB503 マーカサイト 925 WS刻印 ペンダント ネックレス【Moon label アコヤ】地金 K18イエローゴールドペンダントあこや真珠 K18ペンダントトップ MTP-018【高級】オーラライト23 ペンダントトップ ,21.8×20.3mm,s925【美品】サファイヤ＋ダイヤ プラチナペンダントトップ シンプル