ご覧いただきありがとうございます。

【新品】フリルスリーブ ドッキング コート ネイビー

FOXEYのノーカラーフリンジジャケットになります。

お色はブルー系、綺麗な水色になります。

素材はジャージー素材、伸縮性があります。

ノーカラーフリンジデザインがお洒落な上品なジャケットです。

フック留めスタイル、袖は折り返しが出来ません。

サイズ38記載

身丈などを参考にして下さい。

レーヨン63、ナイロン37、その他綿59、レーヨン41、裏地なし

身丈約52センチ

胸囲平置き約40センチ

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド フォクシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

