お知らせ ログイン 会員登録 出品
最大15%OFFクーポン ダイヤ ⭐天然トルマリン リング 7.6ct k18 リング

商品の説明

ご購入前、必ずコメントを頂くよう
アルパカ様専用・GSTV 18金 ダイヤモンド0.24ctリング
お願い致します(*^^*)
5/7までさらに値下げ! Pt900 サファイアリング 保証書付

プラチナ ヒスイ ダイヤモンド リング No.20677
高級ジュエリー！
美品24 k純金女性百搭桃の花腕輪 999 g

プラチナ リング　Pt900
天然 トルマリン にK18
アガット K10 アンバー 琥珀 リング 11号

ルイヴィトン　リング　バーグ ラブレターズ　モノグラムフラワー　aq7896
メイン石:7.6カラット
最終価格　立て爪ダイヤモンドリング　国産

天然ヒスイのリング【0.093ct】【K18】
脇石:天然ダイヤ:0.34ct
（笠原真寿美）k18 WG Ruby リボンデザインリング（保証カード・箱付）

凄い煌めくダイヤリング　新品仕上げ済み
重量:5.2g
【本真珠/ダイヤモンド】リング　11.8mm 10号　pt900　グレー

Jean Paul GAULTIER シルバーリング(9号)
□国内写真付き鑑定書発行可能
8uede FRACTAL RING - SILVER
　2週間、鑑定料金(実費)を頂きます
ティファニー　ノーツナローニューヨークリング　8号　k18　ゴールド 指輪　美品

ten trunk ring ゴールド
材質k18
メーカー刻印 Pt900 ダイヤモンド 1.16ct リング ハーフエタニティ

今月末まで出品　Spinelli Kilcollin スピネリキルコリン
リングサイズ: 12号(サイズ直し可能)
スタージュエリー K18 オパールリング 9号

CHANEL シャネル　K18.25.6g‼️ 希少・格安✨　ルビー&トパーズ
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
カルティエ 18K WG ヒンドゥ ダイヤ リング #53 指輪
高級ジュエリー中心に出品
【極美品】GUCCI シルバーリング 13号 キャット インターロッキング
ぜひ、フォローしてね
ビンテージ デンマーク 925 シルバー リング

タンザナイト ダイヤモンド リング 指輪 14号 k18WG
#Worldstoneのリング
ガランテ ヴィスコンティ クモ モチーフ リング 750 k18 13号

レア　セリーヌ　トリオンフ　リング　指輪　ゴールドカラー
#Worldstoneのトルマリン
ケイウノ K.uno ディズニー ドナルドとデイジー「 永遠の恋人」
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
【newデザイン】3カラット モアサナイト ダイヤ　リング　K18WG

【Tiffany】ソリティア ダイヤ リング 一粒ダイヤ
#ダイヤモンド
Tiffany ティファニー Tワイヤーリング WG シルバー 11号
#トルマリン
■最終値下げ■オロビアンコ 天然石リング(19号)
#ネックレス
ティファニースネークリングシルバー925約10号
#ピアス
GUCCI グッチ ブラインドフォーラブ リング 指輪 10号
#ギフト
セリーヌ　リング　ゴールド　オールドセリーヌ
#プレゼント
Pt900　天然ダイヤモンドリング　D0.07ct　サイズ9号　5.3g
#スピネル

美品　GUCCI アイコンリング

商品の情報

商品の状態新品、未使用

ジェムパレス

カルティエ ソリテール 0.30ct D-VVS2-3EX ダイヤモンド リング

ティファニー　ハードウェア　ボール　リング　シルバー　7号

ベルト バックル スターリングシルバー アールデコ 米国 ヴィンテージ リング

K18WG♡天然パライバトルマリン エタニティリング♡鑑別書付
ご購入前、必ずコメントを頂くようお願い致します(*^^*)高級ジュエリー！天然 トルマリン にK18メイン石:7.6カラット脇石:天然ダイヤ:0.34ct重量:5.2g□国内写真付き鑑定書発行可能　2週間、鑑定料金(実費)を頂きます材質k18リングサイズ: 12号(サイズ直し可能)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿高級ジュエリー中心に出品ぜひ、フォローしてね#Worldstoneのリング#Worldstoneのトルマリン＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿#ダイヤモンド#トルマリン#ネックレス#ピアス#ギフト#プレゼント#スピネル

商品の情報

商品の状態新品、未使用

最大15%OFFクーポン ダイヤ ⭐天然トルマリン リング 7.6ct k18 リング

42分钟前

最大15%OFFクーポン ダイヤ ⭐天然トルマリン リング 7.6ct k18 リング

¥395,500 ¥181,930

(税込) 送料込み
7
12
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

a2a8721ab3559

 292

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (12)

a2a8721ab3559
最大15%OFFクーポン ダイヤ ⭐天然トルマリン リング 7.6ct k18 リング 最大15%OFFクーポン ダイヤ ⭐天然トルマリン リング 7.6ct k18 リング
ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 最大15%OFFクーポン ダイヤ ⭐天然トルマリン リング 7.6ct k18 リング
© www.inba.net, Inc.