最大15%OFFクーポン ダイヤ ⭐天然トルマリン リング 7.6ct k18 リング

ご購入前、必ずコメントを頂くよう

アルパカ様専用・GSTV 18金 ダイヤモンド0.24ctリング

お願い致します(*^^*)

5/7までさらに値下げ! Pt900 サファイアリング 保証書付



プラチナ ヒスイ ダイヤモンド リング No.20677

高級ジュエリー！

美品24 k純金女性百搭桃の花腕輪 999 g



プラチナ リング Pt900

天然 トルマリン にK18

アガット K10 アンバー 琥珀 リング 11号



ルイヴィトン リング バーグ ラブレターズ モノグラムフラワー aq7896

メイン石:7.6カラット

最終価格 立て爪ダイヤモンドリング 国産



天然ヒスイのリング【0.093ct】【K18】

脇石:天然ダイヤ:0.34ct

（笠原真寿美）k18 WG Ruby リボンデザインリング（保証カード・箱付）



凄い煌めくダイヤリング 新品仕上げ済み

重量:5.2g

【本真珠/ダイヤモンド】リング 11.8mm 10号 pt900 グレー



Jean Paul GAULTIER シルバーリング(9号)

□国内写真付き鑑定書発行可能

8uede FRACTAL RING - SILVER

2週間、鑑定料金(実費)を頂きます

ティファニー ノーツナローニューヨークリング 8号 k18 ゴールド 指輪 美品



ten trunk ring ゴールド

材質k18

メーカー刻印 Pt900 ダイヤモンド 1.16ct リング ハーフエタニティ



今月末まで出品 Spinelli Kilcollin スピネリキルコリン

リングサイズ: 12号(サイズ直し可能)

スタージュエリー K18 オパールリング 9号



CHANEL シャネル K18.25.6g‼️ 希少・格安✨ ルビー&トパーズ

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

カルティエ 18K WG ヒンドゥ ダイヤ リング #53 指輪

高級ジュエリー中心に出品

【極美品】GUCCI シルバーリング 13号 キャット インターロッキング

ぜひ、フォローしてね

ビンテージ デンマーク 925 シルバー リング



タンザナイト ダイヤモンド リング 指輪 14号 k18WG

#Worldstoneのリング

ガランテ ヴィスコンティ クモ モチーフ リング 750 k18 13号



レア セリーヌ トリオンフ リング 指輪 ゴールドカラー

#Worldstoneのトルマリン

ケイウノ K.uno ディズニー ドナルドとデイジー「 永遠の恋人」

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

【newデザイン】3カラット モアサナイト ダイヤ リング K18WG



【Tiffany】ソリティア ダイヤ リング 一粒ダイヤ

#ダイヤモンド

Tiffany ティファニー Tワイヤーリング WG シルバー 11号

#トルマリン

■最終値下げ■オロビアンコ 天然石リング(19号)

#ネックレス

ティファニースネークリングシルバー925約10号

#ピアス

GUCCI グッチ ブラインドフォーラブ リング 指輪 10号

#ギフト

セリーヌ リング ゴールド オールドセリーヌ

#プレゼント

Pt900 天然ダイヤモンドリング D0.07ct サイズ9号 5.3g

#スピネル

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご購入前、必ずコメントを頂くようお願い致します(*^^*)高級ジュエリー！天然 トルマリン にK18メイン石:7.6カラット脇石:天然ダイヤ:0.34ct重量:5.2g□国内写真付き鑑定書発行可能 2週間、鑑定料金(実費)を頂きます材質k18リングサイズ: 12号(サイズ直し可能)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿高級ジュエリー中心に出品ぜひ、フォローしてね#Worldstoneのリング#Worldstoneのトルマリン＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿#ダイヤモンド#トルマリン#ネックレス#ピアス#ギフト#プレゼント#スピネル

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

美品 GUCCI アイコンリングジェムパレスカルティエ ソリテール 0.30ct D-VVS2-3EX ダイヤモンド リングティファニー ハードウェア ボール リング シルバー 7号ベルト バックル スターリングシルバー アールデコ 米国 ヴィンテージ リングK18WG♡天然パライバトルマリン エタニティリング♡鑑別書付