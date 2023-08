OAKLEY × FRAGMENT / オークリー × フラグメント

OAKLEY × FRAGMENT / frogskins 収納ケース



2023年春夏コレクションの第1弾で発売したFrogskins ( フロッグスキン ) プレミアムバンドルセット の専用収納ケースです。

中の仕切りはマジックテープなので調整可能なのでサングラスケース以外で活躍するかと思います。

【状態】新品未使用

製造過程や発送過程で付いた傷等があった場合こちらでは保障出来ませんのでご了承下さい(今見る限りそういったところはないと思います)

【特記】

ご希望であれば箱もお付けいたします。(購入時に仰っていただけない場合はお付け出来ない場合もございますので予めご了承ください))

撮影時注意してはおりますが、実物と写真ではご使用の環境等により画面の発色、色合いが微妙に異なる場合がございます。

お値下げを可能ですか?等のご質問にはお答えいたしませんので予めご了承ください。ご希望価格のコメントをお願いいたします。過度なお値下げや言い放し等もご遠慮ください。

サイズや色のイメージ違い等のキャンセル、またすり替え防止の観点からも返品はお受け出来ませんので予めご了承ください。

基本的にはご購入いただいた翌日までには発送する様に心がけておりますが、仕事の関係上3日ほどかかる場合がございます。

上記のことをご理解いただき、ご購入ください。

サテンブラック チタン製 Prizm グレー レンズ オークレー フラグメント デザイン 藤原ヒロシ HF フラッグスキン サンダー ロゴ サンダー マーク サングラス TI Satin Black Titanium / Prizm Gray

商品の情報 ブランド フラグメントデザイン 商品の状態 新品、未使用

