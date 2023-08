文字盤カラー...ホワイト

ベルトカラー...ブラウン

ムーブメント...自動巻き式

箱・付属品

日常的に使っていませんので目立った傷はありませんが、純正革ベルトが少しへたっています。

気になる方は交換された方がよろしいかと思います。

購入は7年ほど前に正規店で購入しました。

ムーブメントも支障なく使えます。

モデル年式2010

形状Round

ウィンドウ素材Scratch Resistant Sapphire

ディスプレイ タイプAnalog

クラスプ(留金)Deployment-buckle

Metal stampno-metal-stamp (Fashion only)

ケース素材Stainless steel

ケース直径40 millimeters

ケース厚11.6 millimeters

バンド素材Leather

バンドサイズMen's Standard

バンド幅20 millimeters

バンドカラーBrown

ダイヤルカラーSilver

ベゼル素材Stainless steel

ベゼル機能Stationary

カレンダーDay and date

特別機能Luminous, measures-seconds

重さ2.72 Ounces

ムーブメントAutomatic Mechanical

防水機能99 Feet

商品の情報 ブランド ティソ 商品の状態 やや傷や汚れあり

文字盤カラー...ホワイトベルトカラー...ブラウンムーブメント...自動巻き式箱・付属品 日常的に使っていませんので目立った傷はありませんが、純正革ベルトが少しへたっています。気になる方は交換された方がよろしいかと思います。購入は7年ほど前に正規店で購入しました。ムーブメントも支障なく使えます。モデル年式2010形状Roundウィンドウ素材Scratch Resistant Sapphireディスプレイ タイプAnalogクラスプ(留金)Deployment-buckleMetal stampno-metal-stamp (Fashion only)ケース素材Stainless steelケース直径40 millimetersケース厚11.6 millimetersバンド素材LeatherバンドサイズMen's Standardバンド幅20 millimetersバンドカラーBrownダイヤルカラーSilverベゼル素材Stainless steelベゼル機能StationaryカレンダーDay and date特別機能Luminous, measures-seconds重さ2.72 OuncesムーブメントAutomatic Mechanical防水機能99 Feet

