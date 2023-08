閲覧いただきありがとうございます。

こちらはNewBalance993 Grey/25.5cmです。

ニューバランスオンラインで当選し購入しました。

着用回数10-12回程度です。

気になる方はお気軽にご連絡くださいませ。

NewBalance993 Grey

型番: MR993GL

#NewBalance

#NewBalance993MIUGrey

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

閲覧いただきありがとうございます。こちらはNewBalance993 Grey/25.5cmです。ニューバランスオンラインで当選し購入しました。着用回数10-12回程度です。気になる方はお気軽にご連絡くださいませ。NewBalance993 Grey型番: MR993GL#NewBalance#NewBalance993MIUGrey

