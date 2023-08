【ラッピング無料】 x stussy newera ネイビー 71/2 59fifty キャップ

stussy x neweraの59fiftyです。

ウール素材の59fifty自体が今では希少です。

今ではあまり流通を見かけないデザインです。

シンプルな配色でありながら

特徴的なビンテージSロゴ

ショーンフォントとstussyらしい

デザインとなっています。

サイズシールは日焼け防止の為

ツバ裏にはり替えています。

新品の状態から汗止めバンドを着用して5回ほど着用しています。

ツバは少し曲げて着用していました。

※汗止めは外して送付します

カラー···ブルー

形···ベースボール

商品の情報 ブランド ニューエラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

stussy x neweraの59fiftyです。ウール素材の59fifty自体が今では希少です。今ではあまり流通を見かけないデザインです。シンプルな配色でありながら特徴的なビンテージSロゴショーンフォントとstussyらしいデザインとなっています。サイズシールは日焼け防止の為ツバ裏にはり替えています。新品の状態から汗止めバンドを着用して5回ほど着用しています。ツバは少し曲げて着用していました。※汗止めは外して送付しますカラー···ブルー形···ベースボール

