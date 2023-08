こちら購入後、使用せず保管しておりました。

五等分の花嫁 二乃 限定 プレミア 腕時計 セラミックハイブリッド シリアル入り

全て新品未使用(未開封)です。

ですが②のみ写真4枚目のようにテープでとめてる箇所がございます。

①→サイズはXLとなります。

生地は黒地です。赤と白でプリントされています。

②→ 購入し時間経過してる為か、写真4枚目のように

袋の横が少しやぶれております

テープで破れた箇所をとめております。

ご理解頂けると幸いです。

歌い手のもるでおさんのTシャツになります。

生地は黒地で、前面にプリントがされておりま

す。

サイズはLとなります。

着丈:73cm

身幅:55cm

肩幅:50cm

袖丈:22cm

③→ 歌い手のもるでおさんのTシャツになります。

生地は黒地で前面にプリント(グレー)が入ったT

シャツです。

サイズはXLです。

着丈:75cm

身幅:58cm

肩幅:46cm

袖丈:22cm

④→ 歌い手のもるでおさんのTシャツになります。

生地は黒地で前面にプリント(ホワイト)が入ったT

シャツです。

サイズはXLです。

着丈:75cm

身幅:58cm

肩幅:46cm

袖丈:22cm

発送する際、折り畳んで発送させて頂きます。

ご了承ください。

他にも気になることがあれば、コメントお願いいたします。

他にもUMM.com(ゆとり、もるでお、無音)さんのグッズ、タラチオさんとbuzzGさんともるでおさんのグッズを出品しています。

気になる方は出品欄よりご覧下さい。

検索用

#もるでお

#タラチオ

#buzzG

#UMM.com

#umm.com

#リトマス6

#歌い手

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

