ノートルダム大学の希少な90sヴィンテージナイロンジャケットです。

裏地が厚手の生地となっておりアウターとしてお使い頂けます。

前面ポケット部のマジックテープが外れかかっておりますが使用できます。写真で確認ください。

袖の白の部分に細かい汚れがありますが気にならないレベルだと思います。

これからの季節活躍する一枚ではないでしょか!

【商品名】

NOTRE DAME FIGHTING IRISH

ノートルダム大学 ファイティングアイリッシュ 90s ハーフジップ 中綿 ナイロン ジャケット

【ブランド】

Starter (スターター)

【カラー】

ネイビー

【サイズ】

表記サイズ/ XL

着丈/74 ㎝

身幅 / 75cm

【素材】

ナイロン

現状販売となりますので、お写真ご確認の上ご理解いただいた方のみのご購入をよろしくお願いいたします。

●配送について●

・送料を抑える方法で発送致します。

・圧縮する場合がございます。

・匿名配送です。

・らくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便の変更をする場合がございます。

カラー···ブルー

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

フード···フードあり(取外し不可)

季節感···秋、冬

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

フード···フードあり(取外し不可)

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド スターター 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド スターター 商品の状態 やや傷や汚れあり

