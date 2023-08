激安通販 kith キス フラワープリント 花柄 パーカー プルオーバー フーディ パーカー

・色柄: 花柄

・サイズ表記: L

・素材:綿/コットン 100%

・状態︰目立つ傷や汚れなし 使用感はあまりなく綺麗な状態だと思います。

・肩幅 60

・着丈 70

・身幅 62

・袖丈 65

※あくまで中古品となりますので、ご理解の上ご購入ください。

※素人採寸ですので、おおよそとなりますのでご理解ください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド キス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

