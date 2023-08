モーニング娘。

モーニング娘。全盛期に集めていたトレーディングカード、グッズになります。

総計360点以上のグッズを詰め合わせにしました。なるべく写真で撮ろうと試みましたが、全部は撮りきれませんでした。(2枚目以降は途中まで頑張って撮った一部のものになります。)

暗室で保管してました。なるべく汚れなどがないもののみをチョイスしましたので比較的綺麗な状態の物ばかりだと思います。ただ、だいぶ前のものですので中古品としてお考えて下さい。

#石川梨華

#加護亜依

#後藤真希 #ごまき

#辻希美

#吉澤ひとみ

#安倍なつみ

が好きでした!!

#まとめ売り

#ハロプロ

#モー娘。

#ミニモニ

#平成レトロ

#平成アイドル

#アイドル

#トレーディングカード

#生写真

#缶バッチ

#プッチモニ

#激レア #希少 #限定

グッズ種類···生写真

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

