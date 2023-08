年末のプロモーション特価！ Kristsingto 同梱包専用 表紙 B attitude タイ雑誌 アイドル

#RieMakiのKristsingtoの商品一覧はこちらです

2gether

タイ 雑誌 attitude

表紙:Kristsingto

Used品になります。

背表紙側に折れ跡が見られますが 中身はキレイな状態です。

AとBは内容は同じで表紙違いです。

コメントやり取り中でも先に購入された方優先になります。

タイで手に入れたものです。

【以下ご理解の上、ご購入お願いします。】

・海外からの輸送状況により、一部擦れ跡、凹み跡、コーティングはがれ、ヨレ、折れ等がございます。

・海外での印刷物のため、購入当初より一部ズレ、インク汚れ等がある場合がございます。

また、自宅保管ですので、神経質な方や完璧をお求めの方は購入をご遠慮ください。

Brightwin Kristsingto Ohmnanon Taynew Offgun Earthmix Pondphuwin

Krist Perawat

Singto Prachaya

KristSingto

クリス シントー

SOTUS

GMMTV

クリス シントー krist singto SOTUS タイ ドラマ BL GMMTV 雑誌 KAZZ 写真集 レア

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

