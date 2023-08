☆ご覧頂きましてありがとうございます。

新作 MARK&LONA イージーパンツ Mサイズ チャコール 新品



ジャックバニーJBロゴが超カッコいい薄手のストレッチパンツの出品です。

優れたストレッチ性を実現したTEXBRID素材を使用

裏地付き(透け防止、ムレ防止)

♦超特価の為、お値引き交渉はご容赦下さいませませ

★新品正規品春夏モデル パーリーゲイツ/ジャックバニー メンズTEXBRIDストレッチパンツ4(M)

定価 : 16500円

カラー : ネイビー

素材

ポリエステル 100%

洗濯

サイズ

4 (Lサイズ)

平置き素人実寸サイズ (約)

ウエスト 82cm

総丈 97cm

股上 24.5cm

股下 76cm

裾幅 15.5cm

【平置き実寸サイズとは】

平置き実寸サイズは、製品の仕上がりサイズになります。(実寸サイズ=ヌード寸法+ゆとり分となります。)

実際に測ったサイズです。

メーカー表示サイズとは異なります。

◎特徴

特殊な分子構造により、従来よも優れたストレッチ性を実現したTEXBRID素材を使用したロングパンツ。

着回しやすい色使いでスタイリッシュにスポーツマインドなインパクトのある着こなしを実現、ゴルフ場で目を惹くスタイリングが叶います。

すっきりとしたシルエットでゴルフをはじめ様々なスポーツシーンで活躍するアイテムに仕上がっています。

ジャックバニーらしいデザインとシルエットの中にセンスが光るお洒落なルックスはゴルフが楽しくなること間違いなしです!

◇PEARLYGATES/ジャックバニーの商品はこの他たくさん出品しております。

全て新品正規品識別タグ付きですのでご安心してご検討くださいませ。

正規品 ㈱TSIグルーヴアンドスポーツ

◆超スピード発送、24時間以内に発送致します。

何かご不明な点がございましたら 質問欄からお問い合わせくださいませ。

宜しくお願い致します。

#ジャックバニー

#マスターバニー

#パーリーゲイツ

#パンツ

#カットソー

#メンズ

#シャツ

#キャップ

#バイザー

#バック

商品の情報 ブランド パーリーゲイツ 商品の状態 新品、未使用

