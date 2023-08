◆『ETS. MATERIAUX』マテリオ

【ETS. MATERIAUX】マテリオ フレンチオーバーオール モールスキン



◆サイズ:002 (M程度) [made in Japan]

ウエスト:101 ヒップ:125 股下:79 もも周り:39(78) 裾周り:52

◆状態:Sランク[新品:タグ付き]

◆カラー:Black

◆その他:EDIFICE店舗購入[定価¥49,500-]

※素材:モールスキン

◆説明

40%OFF!!

モールスキン素材を使用したフレンチオーバーオールです。

ヴィンテージのフレンチオーバーオールがデザインベース。

ピマーナと呼ばれる超長綿を高密度に織り込んでおり、贅沢な光沢感と生地の張り、肉厚ながらもしなやかな質感が特徴です。

起毛感の少ないモールスキン素材で着込むにつれて経年変化を堪能できます。

◆ブランド紹介

<ETS.MATERIAUX/マテリオ>

2003年、渋谷のファイヤー通り沿いにオープン。

1994年にパリの4区に生まれたANATOMICAのスタイルに共感し、ヨーロッパのメンズファッションの歴史と伝統、品質と機能美の追求をブランドのアイデンティティとしていました。

その当時セレクトショップブームの最中にあっても異才を放った存在でありながらも、ETS.MATERIAUXは多くの目利きのお客様に惜しまれながら約5年間でその幕を閉じました。

2021年春、当時バイヤーを担った金子恵治ディレクションのもと、ひとつのブランドとして新たにスタートを切ったEts.MATERIAUX。

"outil"のデザイナーである宇多悠也氏、"blurhms"のデザイナー村上圭吾氏の2名をデザイナーに迎え、ヘルシー、コンフォート、リラックス「経年が着心地の良さにつながり完成していく」をコンセプトに、今必要とする服が生み出された起源を辿り、日常着の本質を再定義するブランドです。

※お値下げ交渉、ご質問等ございましたら、コメントにてお気軽にどうぞ。

※ プロフィールを必ず一読した上でご検討・お手続きをお願い致します。

※ メンズ商品だけでなく、ウィメンズ、ユニセックスの商品も取り扱っておりますので、宜しければお立ち寄りくださいませ。

宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

