サーフボードの種類···ロングボード

サーフィン ソフトボード 30リッター

性別···ガールズボーイズ兼用

(GW中お値下げしてます!)ウエットスーツ zero one



シーコング オリジナル TIP 9.10ft

フィン付きになります。

Zhik



ビラボンフルウエットスーツ3mm腕2mm

茨城(大貫近辺)千葉(千葉北)

OCEAN&EARTH SOFT BOARD EZI RIDER 5'6

でしたら直接手渡し可能です。

湘南引き取り YU ロングボード シングル

他の場所でしたら

Starboard SPRINT モデル [BLUE]12’6” SUP

ご相談の上実費にてお持ちします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

サーフボードの種類···ロングボード性別···ガールズボーイズ兼用フィン付きになります。茨城(大貫近辺)千葉(千葉北)でしたら直接手渡し可能です。他の場所でしたらご相談の上実費にてお持ちします。

