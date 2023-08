♡ #Sally’s_Closet出品一覧 ♡

お値段下げました!イエナ マリハ ワンピース 新品タグ付き



ティアードドレス

★ #Sandro_Sally ☆

See By Chloé ワンピース



NYCで購入 透け感ルーズワンピース

ご覧いただきありがとうございます!

新品 ハニーミーハニー ❤︎ ペプラム ワンピース ブラック



サカイ レースワンピースベスト

♡こちらは Sandro サンドロ の正規輸入品です♡

ミニ、ロングワンピース

♡新作、大人気でオススメ!品薄です〜♡

【週末限定値下げ中】snidel ベストレイヤードミニワンピース



ハワイ アウラニ ワンピース

◆在庫が常に変動するため、ご購入前にコメントにて在庫やサイズの確認をお願いいたします。

美品‼︎ROOM306 yellow×ネイビー×Whiteミニワンピ



mistreass レース ワンピース

◆ご購入希望の方に専用ページをご用意いたします。専用ページよりご購入ください。

ピンクハウス チュニックワンピ レース セットアップ



アンクルージュ セットアップ ツイード

✽.。.:*・゜ ✽.。.:*・゜ ✽.。.:*・゜ ✽.。.:*・゜

ブラックミニワンピース



【新品タグ付き】PAMEO POSE パメオポーズ ウィッチミニドレス 黒 S

サイズ 36(S)、38(M)、40(L) 、品薄です。

クリスチャンディオールデニムプリントワンピース(チュニック)



超希少 ISSEY MIYAKE ポンチョドッキングボーダープリーツトップス

36:バスト92 ウェスト78 着丈84 袖丈23 肩幅37

Marine Serreロゴ刺繍ホルターネックノースリーブドレス ブラック

38:バスト96 ウェスト82 着丈85 袖丈24 肩幅38

self portrait セルフポートレイト ニット ワンピース S

40:バスト100 ウェスト86 着丈86 袖丈25 肩幅39

LIZ LISA リズリサ セーラーカラーセットアップ 黒



【超激レア!希少! プレミア品!】早い者勝ち! くま ベア リボン いちご 量産

素人採寸のため、多少の誤差はご了承願います。

新品タグ付き ダーリッチ ボーダーニットミニワンピース



半額以下セール!【MSGM】ビジューワンピース

✽.。.:*・゜ ✽.。.:*・゜ ✽.。.:*・゜ ✽.。.:*・゜

pium モノグラムバックリボンニットワンピ



MAYC セットアップ



MECRE キルティングコクーンミニワンピース

◆通関の関係で、紙タグが付属してない場合はございます。予めご了承くださいm(._.)m

新品ワンピース ミニ ブラック リボン スクエアネック オープンバック9a3



BUBBLES ワンピース

◆なるべく迅速に対応してまいりますので、どうぞよろしくお願いします。

papier cotton mini op white



LIZLISAパステル花柄ワンピース

◆折り畳んで発送しますので、シワが多少付きます。シワを理由の返品が受付ません、ご了承ください。

シークレットハニー パール襟セットアップ サックス ブルー 地雷系 量産型



SNIDEL コルセットディテールロンパース 新品未使用 グレー

◆他にも色々洋服を出品中なので、良かったらご覧ください。

darich チェックセットアップ



FENDI 総柄ワンピース 三上悠亜着用



Self-portrait ワンピース

==============================

大塚アモ様専用 sacai サカイ シャツ ワンピース ドレス ストライプ



古着 ヴィンテージ ドレス

★ #maje_Sally ☆

ESTNATION フリンジツイードフレンチスリーブニットワンピース パール釦



リボンフリルセットアップ

==============================

snidel バックフレアミニニットAラインワンピース



ダーリッチ コットンブレンドツイードニット セットアップ



新品 alice+olivia フローラルジャカード×レース シャツワンピース

✽.。.:*・゜ ✽.。.:*・゜ ✽.。.:*・゜ ✽.。.:*・゜

【最終値下げ】Dimmoire ファービスチェセットアップ



新品送料無料US2号ケイトスペードメインラインギンガムアルフレスコドレス白黒



【ご専用】CELINE セリーヌ セーラーニットワンピース S 2020ss

#ワンピース#ドレス#ニット#セーター#カーディガン#Tシャツ#シャツ#ブラウス#ジャケット#スカート#衣装#パーティー#結婚式#二次会#ウエディング#謝恩会#歓迎会#送別会#発表会#参観日#クラブ#ホステス#モデル#TedBaker#テッドベイカー #BCBG #BCBGMAXAZRIA #AliceOlivia #アリス#アリス+オリビア#アリスアンドオリビア#SelfPortrait #セルフポートレイト #Zimmermann #DVF #ダイアン#Sandro#サンドロ#maje#マージュ

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド サンドロ 商品の状態 新品、未使用

