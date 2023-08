٭•。❁。.*・゜ .゜・*.❁。.*・٭•。٭ .゜・*.❁。.*

#mii3103アウター

○アイテム

seventen by mihokawakita マリンモチーフ 刺繍 コットン ニット カーディガン セブンテン seventen 春夏

○Sサイズ

肩幅:33cm

身幅:41cm

着丈:44cm

袖丈:20cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

◯購入

ブティック直営店で購入

○状態

1回のみ着用でクリーニング後自宅にて保管。

元々から毛羽立っているようなお素材感ですのでご了承ください。

全体的に綺麗な状態です。

○カラー

アイボリー

○素材

コットン

○お願い

素人検品のためまれに見落としがございます。

不備などございましたら、『受取評価前』にご一報をお願いいたします。

また、お写真のお花やネックレス、ハンガー、バッグ等の小物は付属致しませんので予めご了承ください。

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

✅評価とお取引について

悪質な方がいらっしゃいましたので、今後は『悪い』の評価が3件以上ある方とはお取引致しません。無言購入いただきましても即刻取引キャンセル申請いたします。

ご不明点ございましたらお気軽にコメントください。

私の出品ページ一覧につきましてはこちらからどうぞ→#mii3103

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします(❀ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾ᵖᵉᵏᵒ

管理番号001016130-32

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 目立った傷や汚れなし

