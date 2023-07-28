安い ear Nothing (2) 2 ナッシングイヤー イヤフォン

撮影用に頂いた製品ですので、使用期間は2日程度となります。

AfterShokz OpenComm AFT-EP-000026

非常に状態は良いと思います。

Air Pods Pro 1世代

開封済みなのでご了承ください。

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■本体以外の付属品

■国内正規品■未使用■AirPods 第3世代 MME73J/A

・元箱

SONY WF 1000XM4 付属品無し

・マニュアル

tyler様専用 BOSE QuietComfort 35

・ケーブル（未使用）

Apple AirPods Pro 第2世代 MQD83J/A 未開封品

・イヤーチップSとL（未使用）

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Felipe様専用 Powerbeats Pro ブラック

即購入OKです。

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当方タバコ吸いません、ペットなしです。

【購入者決定】AirPods Pro（第1世代）

中古品ということをご理解の上でご購入をお願いします。

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その他なにか質問等あればコメントください。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

撮影用に頂いた製品ですので、使用期間は2日程度となります。非常に状態は良いと思います。開封済みなのでご了承ください。■本体以外の付属品・元箱・マニュアル・ケーブル（未使用）・イヤーチップSとL（未使用）即購入OKです。当方タバコ吸いません、ペットなしです。中古品ということをご理解の上でご購入をお願いします。その他なにか質問等あればコメントください。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

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