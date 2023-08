春夏新作 【氷室京介】COUNTDOWN LIVE CROSSOVER 12-13 ミュージック

KYOSUKE HIMURO

未開封品です。

Blu-rayバージョンになります。

コレクションとして、丁寧に保管しておりましたが、個人保管になりますので、傷がある場合がございます。

ご理解頂ける方のみご購入をお願いいたします。

ご希望の金額がございましたら、多少のお値下げは可能ですので、コメントお待ちしております。

発送はらくらくメルカリ便です。丁寧に梱包いたします。

よろしくお願いたします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

