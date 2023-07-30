最愛 FCRB FCRB AUTHENTIC L/S TEAM POCKET TEE Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

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商品の情報
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|ブランド
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ご覧いただき、ありがとうございます。FCRB 23SS FCRB AUTHENTIC L/S TEAM POCKET TEEの出品です。カラー:グレーサイズ:M状態:新品未使用購入場所:国内正規店注意事項:出品している商品は、全て正規品でございます。真偽を問う質問には、一切お答えいたしません。納品書等の同封もできかねます。サイズ感は個人差がございますので、お答えできかねます。商品の検品は、細心の注意を払っておりますが、一度人の手に渡った物になりますので、完璧な商品をお求めの方は、落札をお控えください。気持ちの良い取り引きを心掛けておりますので、ご落札から24時間以内のご入金を、お願いいたします。購入前にコメントをお願いいたします。新品 送料無料 GRAY SOPHNET F.C.R.B. ブリストル BRISTOL F.C.Real Bristol ロンT
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|M
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|エフシーレアルブリストル
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