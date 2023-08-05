【一部予約！】 HP 14s-dq2000シリーズ ノートパソコン ノートPC

2022年7月に購入、使用は一年未満です。
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東芝 dynabook B65/H 第7世代corei5
B17【美品・小型】i7✨初心者の方✨SSD✨カメラ✨ノートパソコン✨win11
HP
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DELL Latitude7370！小型多機能！
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初心者から幅広い方にご利用いただけます。
美品NEC i7 8550U/20G/SSD512G+1T/Office2021
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Panasonic CF-AX3 ノートパソコン Core i7-4500U
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Apple MacBook Pro 13インチ2019年モデル スペースグレイ
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【touchbar故障】MacBook Pro 2019年モデル
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■ 仕 様 ■
MSI GP66-11UH-685JP ゲームノートパソコン
MacBook Air M1 13inch 8GB USキー
OS ： Windows 11 Home
【保証付】Macbook Air M2 ミッドナイト 16GB 512GB
ディスプレイ
富士通LIFEBOOK U937/R Windows11 office2021⓲
・サイズ ： 14.0 インチ
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・パネル ： IPSディスプレイ、ブライトビュー（光沢）、最大1677万色
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・解像度 ： フルHD（1920×1080）
Macintosh PowerBook 180C マッキントッシュ パワーブック
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光学ドライブ ： なし
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・無線LAN ： (Wi-Fi 6)IEEE 802.11ax
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キーボード ： 日本語配列キーボード、キーピッチ ： 約18.7×18.7mm
Apple MacBook Pro Core i7 ノートパソコン （L9）
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APPLE MacBook Pro MACBOOK PRO ME865J/A
本体サイズ ： 約 幅324 × 奥行225 × 高さ17.9 (最薄部) ～21 (最厚部) mm ※突起部を除きます。
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本体質量 ： 約 1.29 kg
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付属品
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発送の際、本体の箱に伝票を貼り付け、発送します。もちろん緩衝材が入っているので、心配ありませんが1000円で別箱に入れます
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2022年7月に購入、使用は一年未満です。HPノートパソコン 14.0型 薄型指紋認証HP 14s-dq2000 シリーズ初心者から幅広い方にご利用いただけます。SSD起動時に待つことがない！複数のタブを開いてもフリーズしない！処理速度が速いから待たなくて良い！プライベートからビジネスまで幅広く使えます。■ 仕 様 ■OS ： Windows 11 Homeディスプレイ ・サイズ ： 14.0 インチ ・パネル ： IPSディスプレイ、ブライトビュー（光沢）、最大1677万色 ・解像度 ： フルHD（1920×1080）CPU ： インテル Core i3 - 1115G4プロセッサーグラフィックス ： インテル Iris Xe グラフィックス (プロセッサーに内蔵)メモリ ： 8gb (1×8GB) DDR4-3200MHzストレージ ： 256GB SSD (PCIe NVMe M.2)光学ドライブ ： なしカードスロット ： SDカードスロット（SD/SDHC/SDXC対応）ネットワーク … ・有線LAN ： － ・無線LAN ： (Wi-Fi 6)IEEE 802.11ax ・Bluetooth ： 5.0インターフェース … ・SuperSpeed USB Type-C 5Gbps ×1 ・SuperSpeed USB Type-A 5Gbps×2 ・HDMI 出力端子×1 ・ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1キーボード ： 日本語配列キーボード、キーピッチ ： 約18.7×18.7mmカメラ ： HP True Vision HD Webcam (約92万画素)セキュリティ ： 指紋認証センサーバッテリー駆動時間 ： 最大 7.5 時間本体サイズ ： 約 幅324 × 奥行225 × 高さ17.9 (最薄部) ～21 (最厚部) mm ※突起部を除きます。本体質量 ： 約 1.29 kg付属品ACアダプター（充電器）発送の際、本体の箱に伝票を貼り付け、発送します。もちろん緩衝材が入っているので、心配ありませんが1000円で別箱に入れます