⭐️光輝く奇跡の石たちを見て下さいね⭐️

スターナイツ Star Knights ブレスレット

#セイクリッドグラスの天然石

◉商品詳細◉

産地:チベット

粒サイズ:14㎜

内径:約16.5cm

クオリティ:究極品質

◉石言葉◉

・万能の御守り

・破邪の最高峰の力

・魔を消滅させる

・深い癒し

・全ての運気を安定させる

・人生のステージを上げる

・願いを叶える

・心身を安定させる

・困難を乗り越える

・仕事運上昇

・幸せな人生をおくる

幻の非加熱無処理のチベットモリオンです。

こちらのブレスはシンプルな1連ブレスです(^^)

通常モリオンはだいたいが採掘後に照射処理を

施されてしまいます。

市場の9割は処理が施されています。

しかしこのモリオンは採掘場から管理し、原石から買い付け、そのまま磨きブレスにしたものです。

多くのモリオンは凹凸や原石由来の傷が目立ちます。

こちらは最高品質の中から最高品質をさらに

選別した「究極品質」のモリオンとなります(^^)

艶感、質感、なめらかさ、あふれる力は他の

追随を許さないほどです。

大自然の力が凝縮されたような力と美しさを感じます。

漆黒の大変希少な14㎜珠です(^^)

最強の破邪と御守りで人生の力強い守護神になります。

モリオンは数あるパワーストーンの中でも、

最強のパワーを持つ石として知られています。

風水発祥の地といわれる中国では、モリオンを「降魔鎮邪の石」と呼び、魔除けなどによく用いられます。悪い気が溜まりやすい場所や、

何か縁起が良くない事が起こった後は、

部屋の四隅にモリオンを置くと良いでしょう。

バリアのような大変強い波動で魂や肉体、

究極品質 超希少入手困難 破邪最強の魔石 モリオンのブレス 非加熱無処理 14㎜

空間の清浄を守ってくれます。

幸運をもたらすというよりは、

不運を寄せつけないようにしてくれる石です。

良くない事が立て続けに起きている人や水晶では不安な方にはモリオン(黒水晶)をオススメ致します。

私も毎日大切に身につけています(^^)

ご縁がありましたらよろしくお願い致します⭐️

#究極品質

#天然石

#パワーストーン

#ブレス

#クォーツ

#水晶

#ヒマラヤ水晶

#ガネッシュヒマール

#セイクリッドセブン

#スーパーセブン

#モリオン

#モルダバイト

#スギライト

#非加熱

#無処理

#チベット

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

