定番 ◎極美品◎『R&D.M.Co』GREATMANS シャツ/ブラウス(七分/長袖)

『R&D M.Co- OLDMAN'STAILOR

【新品未使用】イザベルマラン サイズ36 Maria フローラルブラウス

オールドマンズテーラー』

新品 23区 シルキーマットツイルVネックブラウス カットソー プルオーバー



C/PEブロード タックカラーPULLOVER

グレートマン GREATMANS

seventen セブンテン very別注 ブラウス 新品未使用



★アマカ/AMACA★ セットアップ ブラウス スカート 38

イギリスの偉人たちが何人も描かれたプリントが存在感のあるシャツ。

ロージーモンスター マスキュリンリボンボタンブラウス 新品未使用 タグ付



CELINE 長袖シャツ ブラウス フィービー期 チェーン柄

最近発売されたアイテムの中でも群を抜いて人気のデザインで、オールドマンズテーラーしか手に入らないプリント。

ETRE tokyo 即完売品 ワイドスリーブシャツ 新品未使用



GEMINI シアーストライプシャツ

*****************

TO BE CHIC✩ブラウス[新品未使用]



【ロージーモンスター】ストライプ ルミエールチュニックブラウス

〈サイズ〉

『GUCCI』グッチ (36) ベルト柄 シルクシャツ / 総柄 ブラウス

サイズ→ M

フレームワーク ユナイテッドアローズ リネン長袖シャツ ライトグリーン おまとめ

肩幅:38.5cm

MANUELLE GUIBAL /マニュエルギバル】 PULL SHIRT

身幅:50cm

ミュラーオブヨシクボ 新品未使用 刺繍 ブラウス

着丈:66.5cm

Secret Honey シークレットハニー レース袖フリルヨーク セットアップ

袖丈:59cm

【専用】リムアーク シャツ



【新品】IENA コットンシュリンクフリルブラウス F

*平置きでの寸法のため多少の誤差はご容赦ください。

美品 Maxmará 刺繍 ブラウス ネイビー レース 刺繍



yori ロングティアードブラウス ネイビー

*身長、体重等によるサイズ感の質問には答えしておりませんので実寸サイズで必ず確認お願いいたします。

Ameri VINTAGE / PASSCODE GATHER BLOUSE



インポートロッサ☆トップス

*着画はお断りしております。

milkboy swan lake 白鳥 シャツ ブラウス ブラック



Sustainableトレンチデザインニットプルオーバー NYV ネイビー



Paul cel cin 撥水ナイロンマウンテンパーカー ピンク FREEサイズ

〈状態〉

BURBERRY ワンポイント ノバチェック シャツワンピ ベージュ 36

使用感なく極綺麗です◎

新品未使用 ドゥズィエムクラス 完売品 白シャツ



ALICE and the PIRATES ブラウス

*あくまで古着となりますので、小さな汚れなどがある場合がございます。

エミリオプッチのトップス



◇希少◇Maison Margiela ホワイト オーバーサイズ シャツ



Whim Gazette ハーフスリーブティアードワンピース

〈素材〉

新品/Shinzoneシンゾーン コットンフリルブラウス RUFFLED BL

コットン 100%

専用です センソユニコ シャツブラウス チュニック リネン麻



今季完売品◎未使用タグ付◎Spick&Span80リネンカシュクールビッグシャツ



スナイデル✨snidel チャイナライクブラウス

〈カラー〉

ビリティスブラウス2023

キナリ

ANAYI ダブルクロス袖レースブラウス 38



新品◆DOORS ドアーズ◆バイカラーリネンブラウス《BLACK》



ユキトリイ!カーディガン☆新品♪未使用!タグ付き

〈配送〉

CECILIE BAHNSEN セシリーバンセン 刺繍カットソー

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

『BEARDSLEY』フラワー×パッチワークプリントブラウス シルク100%

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

美品FENDI コットンシャツ ステッチ レザー イタリア製黒42*BC1003



ジエダ FLOWER HAND KNITTING CARDIGAN ブラック

1322822

【値下げ】クリスチャンディオール/DIOR ブラウス



タグ付き新品Lightシアーランダムカード アイリス

*****************

【新品未使用】bluelea ジャガードブラウス



タイムセール♡Angelicpretty♡2way可愛い♡ボタンホワイトブラウス

2点以上まとめ買いの方は、

CHANEL シャネル シャッツ

『最大10%OFF』させて頂きます( ´ ▽ ` )

シスタージェーン margot ジャガードトリムトップス



herlipto Random Ribbed Knit Cardigan

一部対象外のものもあるので

新品HOPEギャザーブラウス☆ AP STUDIO

詳しくはプロフィールをご確認ください。

【CINOH】シースルーレイヤードスリーブシャツ



Acco様専用enof フェイクレザーシャツ

この機会に是非、他の商品もご覧頂ければ幸いです◎

スタニングルアー☆チェックオーバーシャツパープル美品S



新品、未使用toga PULLA Inner western shirt

すべての商品→ #かいじゅうくん

TRAVAS TOKYO(トラヴァストーキョー)病み天使 バックチャックシャツ

レディース→ #かいじゅうくんレディース

ne Quittez pas ヌキテパ 2022 ハイネック ギャザー ブラウス

︎

商品の情報 商品のサイズ M ブランド オールドマンズテーラー 商品の状態 未使用に近い

『R&D M.Co- OLDMAN'STAILORオールドマンズテーラー』グレートマン GREATMANSイギリスの偉人たちが何人も描かれたプリントが存在感のあるシャツ。最近発売されたアイテムの中でも群を抜いて人気のデザインで、オールドマンズテーラーしか手に入らないプリント。*****************〈サイズ〉サイズ→ M肩幅:38.5cm身幅:50cm 着丈:66.5cm袖丈:59cm*平置きでの寸法のため多少の誤差はご容赦ください。 *身長、体重等によるサイズ感の質問には答えしておりませんので実寸サイズで必ず確認お願いいたします。*着画はお断りしております。 〈状態〉使用感なく極綺麗です◎*あくまで古着となりますので、小さな汚れなどがある場合がございます。〈素材〉コットン 100%〈カラー〉キナリ〈配送〉簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。1322822*****************2点以上まとめ買いの方は、『最大10%OFF』させて頂きます( ´ ▽ ` )一部対象外のものもあるので詳しくはプロフィールをご確認ください。この機会に是非、他の商品もご覧頂ければ幸いです◎すべての商品→ #かいじゅうくんレディース→ #かいじゅうくんレディース︎

商品の情報 商品のサイズ M ブランド オールドマンズテーラー 商品の状態 未使用に近い

【美品】 バーバリーメガチェックシャツ BURBERRYノバチェックシャツバレンシアガ オーバーシルエットシャツ シャツワンピ 2016 42 白シャツリゼッタ コットンシルクブラウス ラナ グレージュ 36アルアバイル ルルウィルビー デシンドットフリル ボウタイブラウス90's PINK HOUSE ピンクハウス ブラウス リボン