【7/2まで週末限定お値下げ 35000→33000】

ご覧いただきましてありがとうございます。

unico(ウニコ)のMANOA(マノア) シェルフ W800になります。

定価:42,900円

お店で見た時から素敵で一目惚れをした

お品物です。

和洋どちらのテイストのお部屋にも

馴染みやすく、また飽きのないシンプル

なデザインのシェルフです。

様々なシーンで活躍出来、長くお使い頂く

事が出来るため新生活等にもおすすめです。

□サイズ: W800×D380×H1275(mm)

□材質 :アカシア

棚板:アカシア突板

□仕上げ:ウレタン樹脂塗装

□重量:商品重量 約18kg

耐荷重:棚板 10k

大きく目立つダメージや汚れなどは

ありませんが、新品未使用ではない為、

中古品であること、ご理解をいただける方

のみよろしくお願い致します。

ご不明点などありましたら、お気軽に

コメントお待ちしております。

□ たのメル便にて発送致します。

その為発送日数に少しゆとりを持たせております。

□商品お届け後の返品交換にはご対応が

できかねます為ご了承くださいませ。

□コメント無し即購入OKです。

□ご質問、その他ご不明点がありましたら、

お気軽にコメントお待ちしております。

【商品説明】

海辺の暮らしのような、リラックスした雰囲気のシェルフ。

アカシア材にブラッシングを加えて木目を際立たせ、さらにホワイトウォッシュ仕上げを施すことでラフに使えるカジュアルな雰囲気に仕上げています。

太めのフレームと棚板で組まれた素朴なデザイン。シンプルでも存在感のある立体的な仕上がりです。側板と背板の無いオープンなスタイルで、お部屋に圧迫感を与えません。

各段は、A4サイズの書類もたっぷりしまえるサイズ感。同じシリーズのW420とならべて使えるよう、棚板の高さを合わせています。

ロボット掃除機もスムーズに通れる脚付きのデザインです。

#unico

#ウニコ

#unicomanoa

#ウニコマノア

#unico家具

#unico寝具

#無印良品

特徴···完成品

テイスト···北欧風

商品の情報 ブランド ウニコ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

