Tadashi Shojiさんのドレスです。シルエットがとても美しく、スパンコールの模様がかわいいです♡ロケーション前撮りにはもちろんのこと、結婚式や二次会用にもいかがでしょうか?■ブランド名Tadashi Shoji■サイズUS2 (7号サイズ相当)以下はドレスをメジャーで測ったものです。肩にはズレ防止のテープがついています。バスト 76㎝ウエスト 68㎝ヒップ 90㎝肩から裾まで 168㎝※参考出品者の身長は160㎝。写真では、8㎝ヒールを履いて着用しています。下着はヌーブラをつけています。■状態目立った傷や汚れなしロケーション前撮りで1時間半ほど使用しました。よく晴れた日だったので、内側も汚れなく綺麗です。ドレス専門のクリーニング屋さんでクリーニング済。当方ファーストオーナーです。ご希望の方には、着画に写っている白薔薇ブーケも一緒にお送りします(*´-`)前撮り前撮りドレスウェディングドレスパーティードレスウェディングブライダルカラー···ホワイトスタイル···マーメイドネック···Vネック袖丈···袖なしバックスタイル···ジッパー

