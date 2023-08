James Taylor Sweet Baby James 高音質盤です。

禁煙、ペットのいない環境で大切に保管しておりました。

ジャケット、ディスクともに状態良好です。

カードが付属します。

ケビン・グレイとスティーヴ・ホフマンの手によってマスタリング・カッティングされた大変音の良いレコードです。

著名なオーディオファイル Michael FremerさんがStereophile 2008年の2月号で絶賛しています。

他にTASでも良質な盤として紹介されていました。

オールアナログ(AAA)のプロセスで作られたレコードは素晴らしいです。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

