お得セット EPTポーカーチップ　カジノチップ200枚+ALL-INマーカー※ケースなし その他

新品のEPTポーカーチップ200枚チップです。

こちらケースは付属致しません。

※ケースなしをご希望されるお客様からの問い合わせを多数いただいており、この度ケースなしでの販売を始めさせていただきました。

サービスとしてALL-INマーカー×1をつけさせていただきます。

※200枚の場合、dealerボタンは付属しませんのでご注意ください。

ポーカーチップには大きく分けてクレイ製とセラミック製があります。

こちらのチップはセラミック製となっており

扱いやすい重さ、チップシャッフル時の高音、メンテナンスのしやすさが特徴となっております。

直径:39mm

厚さ:3.2mm

重さ:9.7g

使用用途がポーカーであれば

・競技内容 (リングゲーム・トーナメント・SiT&GO...etc)

・ゲーム内容 (テキサスホールデム・オハマ・ドローポーカー...etc)

・プレイヤーの人数

こちら三点を教えていただければおすすめの組み合わせを紹介させていただきます。

お好きな組み合わせをお申し付けください!

1 ・・・白(white)

5 ・・・赤(red)

25 ・・・緑(green)

100 ・・・黒(black)

500 ・・・紫(purple)

EPTポーカーチップ カジノチップ200枚+ALL-INマーカー※ケースなし

1000 ・・・黄色(yellow)

5000 ・・・水色(light blue)

10000・・・桃色(pink)

今回は100枚セットの販売ページとなっておりますが、当販売ページにて様々な枚数で販売しておりますのでよろしくお願いします。

8枚~1000枚お好きな枚数指定販売も可能ですのでお気軽にご相談ください!

【例】

【8枚】 1,000円

【50枚】 4,000円+ALL-INマーカー×1

【100枚】6,400円+ALL-INマーカー×1

【200枚】12,700円+ALL-INマーカー×1

【300枚】18,800円+ALL-INマーカー×2

【500枚】30,500円+ALL-INマーカー×2

【1000枚】60,000円+ALL-INマーカー×3+dealerボタン×1

サービスのALL-INマーカーも個別販売しておりますのでよろしくおねがいします。

dealerボタンにつきましては1000枚以上購入の方にプレゼントとなります。

お試し購入大歓迎です!!

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

