宅配 LAVENHAM　ラベンハム　フードジャケット クレイドン CRAYDON ジャンパー/ブルゾン

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8(S)(着丈66cm、胸囲94cm、肩幅39cm、アームホール52cm、袖丈58cm、袖口26cm)

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重さ：470〜500g

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素材：

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表地：ポリエステル100%、中綿：ポリエステル100%、裏地：ポリエステル100%、トリム：綿100%

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裏地：あり

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生地の伸縮性：なし

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生地の透け感：なし

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特徴：内側：ポケット×1

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あくまでもused品になりますので、御理解の上、ご検討ください。

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発送は小さく折り畳んでの発送になります。

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カラー...ブルー

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柄・デザイン...無地

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ラベンハム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ワンシーズン 数回着用しました。ラベンハム LAVENHAMラブンスター スナップボタン キルティングジャケット フードジャケット クレイドン CRAYDON 8(S)(着丈66cm、胸囲94cm、肩幅39cm、アームホール52cm、袖丈58cm、袖口26cm)重さ：470〜500g素材：表地：ポリエステル100%、中綿：ポリエステル100%、裏地：ポリエステル100%、トリム：綿100%裏地：あり生地の伸縮性：なし生地の透け感：なし特徴：内側：ポケット×1あくまでもused品になりますので、御理解の上、ご検討ください。発送は小さく折り畳んでの発送になります。カラー...ブルー柄・デザイン...無地

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ラベンハム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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