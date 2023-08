公式 定価3.5万 resound clothing LOAD DENIM 2 デニム デニム/ジーンズ

(商品名)

(商品説明)

501 66前期

正規店で購入した100%本物です。

購入価格は35200円です。

世界が注目する日本製のハイクオリティデニムパンツ。

膝にクラッシュ加工が施された定番モデルです。

汎用性が高く、幅広い着こなしに使える一着です。

立体のシェービングがネオヴィンテージを感させてくれます。

NEWシルエットスーパータイトテーパードデニムです。

ヒップライン、腰回り、の綺麗なカーブに拘った立体感のあるパターンメイク。

60年代、70年代のヴィンテージミシンを使い分けて自社工場の確かな縫製技術と

パターメイクを融合させた遊び心のあるステッチワークが魅力です。

革パッチはディアスキン、素材は13オンスハイパーストレッチピュアインディゴロープ染色、

横糸にポリウレタンゴムを約3倍にし、CSYで綿糸をカバーリング、縦糸7番横糸10番のムラ糸デニムに構成を組み、

力織機で織り上げ、通常の2倍の糸量を打ち込んだデニムです。

通常のストレッチデニムでは考えられないぐらい収縮性があり、

世界が注目する日本のファブリックのクォリティーは必見です。

シルエットはスーパースキニーパンツのように絞り込んだテーパードシルエット。

ぴたっとしてもびっくりするくらいは着心地がよいです。

日本製

着用者身長175cm 60㌔ やややせ形

denim-5115

(素材)

綿/ポリウレタン

(色)

USED BLACK CRASH

(サイズ)

2 ウエスト80㎝ 股下77㎝ 股上24㎝ 裾幅13㎝ 渡り幅25㎝

※伸縮性かなりあります。

(状態)

数回着の美品

※元々、全体的にウォッシュ加工、膝にクラッシュUSED加工が施されております。

※クリーニング済み

(備考)

必ず自己紹介欄を御覧下さい。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リサウンドクロージング 商品の状態 目立った傷や汚れなし

(商品名) resound clothing LOAD DENIM USED BLACK CRASH(商品説明) 正規店で購入した100%本物です。 購入価格は35200円です。 世界が注目する日本製のハイクオリティデニムパンツ。膝にクラッシュ加工が施された定番モデルです。汎用性が高く、幅広い着こなしに使える一着です。立体のシェービングがネオヴィンテージを感させてくれます。NEWシルエットスーパータイトテーパードデニムです。ヒップライン、腰回り、の綺麗なカーブに拘った立体感のあるパターンメイク。60年代、70年代のヴィンテージミシンを使い分けて自社工場の確かな縫製技術とパターメイクを融合させた遊び心のあるステッチワークが魅力です。革パッチはディアスキン、素材は13オンスハイパーストレッチピュアインディゴロープ染色、横糸にポリウレタンゴムを約3倍にし、CSYで綿糸をカバーリング、縦糸7番横糸10番のムラ糸デニムに構成を組み、力織機で織り上げ、通常の2倍の糸量を打ち込んだデニムです。通常のストレッチデニムでは考えられないぐらい収縮性があり、世界が注目する日本のファブリックのクォリティーは必見です。シルエットはスーパースキニーパンツのように絞り込んだテーパードシルエット。ぴたっとしてもびっくりするくらいは着心地がよいです。日本製 着用者身長175cm 60㌔ やややせ形 denim-5115(素材)綿/ポリウレタン (色) USED BLACK CRASH(サイズ) 2 ウエスト80㎝ 股下77㎝ 股上24㎝ 裾幅13㎝ 渡り幅25㎝ ※伸縮性かなりあります。 (状態)数回着の美品※元々、全体的にウォッシュ加工、膝にクラッシュUSED加工が施されております。※クリーニング済み(備考) 必ず自己紹介欄を御覧下さい。

