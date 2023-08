品格を感じさせる小西啓介さんの飛花沈金。

【茶道具】喜峰作 つぼつぼ蒔絵 蛤香合 溜 波に壺々



茶道具 尚峰作 古代彫 独楽塗 太駒棗 共箱 C 5435

木箱の裏蓋に明記があるように、お祝いで頂きました。

寿棚、組立式、溜め塗、桐木地製、まお109番



讃岐 坂本雪斎作 蒟醤(きんま) 色紙筥『唐草文』木製文箱筥 茶道具 共箱



輪島塗 天然木造 のくろめ漆刷毛塗り 木地師 塗師 蒔絵師 合作 金蒔絵 盆

とても美しく、素晴らしいものでしたので、

CB47 能登輪島塗桜文様金蒔絵銘々皿五客 朱塗木製漆器 切金高盛茶懐石小皿小鉢

あまりに勿体無く、箱から出しては眺めるばかり。

前端 春斎 海松貝蒔絵 黒大棗 共箱 山中塗 雅峰 ミル貝 真塗



CC3 能登輪島塗 鳳凰桐金蒔絵朱塗椀三客 高盛細密梨地時代木製漆器吸物汁茶懐石

大切に保管しておりました。

根来椀 5客 MA534



【P】【割引】♢茶懐石♢飛騨 春慶塗 隅折膳 木製 20客 共箱



CE73 時代木製漆器加賀蒔絵黒塗煮物椀三客 /波兎月雪輪飛兎金銀総輪島金沢懐石

包んである薄紙や布は、何度か包み直しているのでシワ、くたびれ等あります。

輪島塗 小西啓介 飛花沈金 硯箱 木箱付(送料込、匿名配送)



資料館級 古い 酒田春慶 お盆 8枚 大珍品 山形県内 旧家

箱はシミ有。

J543 喰篭 『川端近左作』『表千家 久田宗也 箱書』『溜食籠』 共箱 菓子器



籃胎漆器 久留米 書類箱 大(黒)



時代 漆塗木製 筋目金蒔絵 網干花木 小椀 9客セット 共箱 漆器 懐石道具

未使用ですが自宅保管です。

京漆匠 平安象彦 鳳凰飾箱



青々斎書付 宗莞作 根太 香合 共箱 共布 茶道具

ご理解頂ける方、お願いします。

はるこ様専用 池端治峰 「秋草」蒔絵中棗 松溜塗 共箱



☆煎茶道具☆古竹製白石刀 細工彫り杜甫之詩『絶句』茶合 茶量/茶匙 仙媒長17㎝



【茶道具】喜峰作 つぼつぼ蒔絵 蛤香合 溜 波に壺々

飛花沈金には、

茶道具 尚峰作 古代彫 独楽塗 太駒棗 共箱 C 5435

元来「子孫繁栄」「商売繁盛」の意味が込められており、

寿棚、組立式、溜め塗、桐木地製、まお109番

風に舞う種子に命の息吹をイメージした図柄となっています。

讃岐 坂本雪斎作 蒟醤(きんま) 色紙筥『唐草文』木製文箱筥 茶道具 共箱



輪島塗 天然木造 のくろめ漆刷毛塗り 木地師 塗師 蒔絵師 合作 金蒔絵 盆



CB47 能登輪島塗桜文様金蒔絵銘々皿五客 朱塗木製漆器 切金高盛茶懐石小皿小鉢

サイズ 27×21.5×5cm

前端 春斎 海松貝蒔絵 黒大棗 共箱 山中塗 雅峰 ミル貝 真塗



CC3 能登輪島塗 鳳凰桐金蒔絵朱塗椀三客 高盛細密梨地時代木製漆器吸物汁茶懐石

素人採寸です。多少の誤差はご了承下さい。

根来椀 5客 MA534



【P】【割引】♢茶懐石♢飛騨 春慶塗 隅折膳 木製 20客 共箱



CE73 時代木製漆器加賀蒔絵黒塗煮物椀三客 /波兎月雪輪飛兎金銀総輪島金沢懐石



輪島塗 小西啓介 飛花沈金 硯箱 木箱付(送料込、匿名配送)

繊細で美しく、とても素敵な品です。

資料館級 古い 酒田春慶 お盆 8枚 大珍品 山形県内 旧家



J543 喰篭 『川端近左作』『表千家 久田宗也 箱書』『溜食籠』 共箱 菓子器

是非ご検討下さい。

籃胎漆器 久留米 書類箱 大(黒)



時代 漆塗木製 筋目金蒔絵 網干花木 小椀 9客セット 共箱 漆器 懐石道具



京漆匠 平安象彦 鳳凰飾箱



青々斎書付 宗莞作 根太 香合 共箱 共布 茶道具



はるこ様専用 池端治峰 「秋草」蒔絵中棗 松溜塗 共箱

即購入OKです。

☆煎茶道具☆古竹製白石刀 細工彫り杜甫之詩『絶句』茶合 茶量/茶匙 仙媒長17㎝



【茶道具】喜峰作 つぼつぼ蒔絵 蛤香合 溜 波に壺々

しっかり梱包の上、

茶道具 尚峰作 古代彫 独楽塗 太駒棗 共箱 C 5435

匿名配送のメルカリ便でお送りします。

寿棚、組立式、溜め塗、桐木地製、まお109番



讃岐 坂本雪斎作 蒟醤(きんま) 色紙筥『唐草文』木製文箱筥 茶道具 共箱



輪島塗 天然木造 のくろめ漆刷毛塗り 木地師 塗師 蒔絵師 合作 金蒔絵 盆



CB47 能登輪島塗桜文様金蒔絵銘々皿五客 朱塗木製漆器 切金高盛茶懐石小皿小鉢

他にも出品中です。どうぞご覧下さい。

前端 春斎 海松貝蒔絵 黒大棗 共箱 山中塗 雅峰 ミル貝 真塗



CC3 能登輪島塗 鳳凰桐金蒔絵朱塗椀三客 高盛細密梨地時代木製漆器吸物汁茶懐石



根来椀 5客 MA534

以下、検索用

【P】【割引】♢茶懐石♢飛騨 春慶塗 隅折膳 木製 20客 共箱

#tokotoko #メルカリ #食器 #和食器 #洋食器 #陶器 #磁器 #工芸 #ガラス #クリスタル #骨董 #お茶碗 #茶器 #茶道 #焼き物 #宮内庁 #香蘭社 #オーキッド #深川製磁 #たち吉 #萩焼 #信楽焼 #唐津焼 #美濃焼 #九谷焼 #有田焼 #ノリタケ #ルクルーゼ #日展作家 #漆作家 #漆芸 #冨田立山 #名刺箱 #うるし #塗り #輪島塗 #硯箱 #文箱 #飛花沈金 お好きな方に

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

品格を感じさせる小西啓介さんの飛花沈金。木箱の裏蓋に明記があるように、お祝いで頂きました。とても美しく、素晴らしいものでしたので、あまりに勿体無く、箱から出しては眺めるばかり。大切に保管しておりました。包んである薄紙や布は、何度か包み直しているのでシワ、くたびれ等あります。箱はシミ有。未使用ですが自宅保管です。ご理解頂ける方、お願いします。飛花沈金には、元来「子孫繁栄」「商売繁盛」の意味が込められており、風に舞う種子に命の息吹をイメージした図柄となっています。サイズ 27×21.5×5cm素人採寸です。多少の誤差はご了承下さい。繊細で美しく、とても素敵な品です。是非ご検討下さい。即購入OKです。しっかり梱包の上、匿名配送のメルカリ便でお送りします。他にも出品中です。どうぞご覧下さい。以下、検索用#tokotoko #メルカリ #食器 #和食器 #洋食器 #陶器 #磁器 #工芸 #ガラス #クリスタル #骨董 #お茶碗 #茶器 #茶道 #焼き物 #宮内庁 #香蘭社 #オーキッド #深川製磁 #たち吉 #萩焼 #信楽焼 #唐津焼 #美濃焼 #九谷焼 #有田焼 #ノリタケ #ルクルーゼ #日展作家 #漆作家 #漆芸 #冨田立山 #名刺箱 #うるし #塗り #輪島塗 #硯箱 #文箱 #飛花沈金 お好きな方に

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

CE73 時代木製漆器加賀蒔絵黒塗煮物椀三客 /波兎月雪輪飛兎金銀総輪島金沢懐石輪島塗 小西啓介 飛花沈金 硯箱 木箱付(送料込、匿名配送)資料館級 古い 酒田春慶 お盆 8枚 大珍品 山形県内 旧家J543 喰篭 『川端近左作』『表千家 久田宗也 箱書』『溜食籠』 共箱 菓子器籃胎漆器 久留米 書類箱 大(黒)時代 漆塗木製 筋目金蒔絵 網干花木 小椀 9客セット 共箱 漆器 懐石道具京漆匠 平安象彦 鳳凰飾箱青々斎書付 宗莞作 根太 香合 共箱 共布 茶道具はるこ様専用 池端治峰 「秋草」蒔絵中棗 松溜塗 共箱☆煎茶道具☆古竹製白石刀 細工彫り杜甫之詩『絶句』茶合 茶量/茶匙 仙媒長17㎝