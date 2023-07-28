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【大注目】 5角 中国硬貨　エラーコイン 1991-2001銘 珍品 ERROR MINT 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨

商品の説明

中国1991年ー2001年5角　エラーコイン
1オンス銀貨　FIJI　猫　カラー銀貨　第二弾　発行数2000枚

第20回オリンピック参加メダル
状態:未使用、アメリカNGC鑑定済
EXPO70 日本万国博覧会 閉会式典参加記念メダル 劇レア希少美品
　　　MINT ERROR表示
中国硬貨　エラーコイン 5角 1991-2001銘 MINT ERROR 珍品

古銭、金貨、新１０円金貨、本物、コイン、貨幣
関連情報:写真実物、見つけるのは困難です。お分かりの方へ
プレミアムイラクディナール　2枚

NGC MS62 1円銀貨 大正3年（1914年）【NGC鑑定済本物保証】
枚数:1
ミュージックレジェンド 「デビットボーイ 」 1/2OZ
重量:3.77g
2019 カワセミ銀貨　オーストラリア

中国 壹分（1分）コイン 1×13枚
配送について:折れないように
むらまこ様　パンダ銀貨2019年、2012年
　　　　　　プラスチックバインダーに挟みにて
旧紙幣　中国銀行　外貨兌換券　228圓
　　　　　　配送いたします。
記念硬貨 プルーフ硬貨 セット
おまとめ歓迎(配送料はマイナスします)

☆中国銀貨1898年/光緒24年/北洋機器局造/1円/PCGS鑑定済み本物保証

商品の情報

商品の状態新品、未使用

メイプルリーフ金貨1／10オンス　1986年　カナダ　プルーフ硬貨　記念硬貨

皇太子殿下御成婚記念プルーフ貨幣３枚セットプラス２枚セット

古銭　古札　銀貨　旧紙幣　蔵出し　大量　遺品整理品　古札　未選別　約2.2キロ

天皇皇后両陛下御訪米記念純銀メダル【米国製】
中国1991年ー2001年5角　エラーコイン状態:未使用、アメリカNGC鑑定済　　　MINT ERROR表示関連情報:写真実物、見つけるのは困難です。お分かりの方へ枚数:1重量:3.77g配送について:折れないように　　　　　　プラスチックバインダーに挟みにて　　　　　　配送いたします。おまとめ歓迎(配送料はマイナスします)

商品の情報

商品の状態新品、未使用

【大注目】 5角 中国硬貨　エラーコイン 1991-2001銘 珍品 ERROR MINT 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨

56分钟前

【大注目】 5角 中国硬貨　エラーコイン 1991-2001銘 珍品 ERROR MINT 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨

¥38,000 ¥21,660

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