あなたにおすすめの商品 WTAPS 231ATDT-CSM28 SIGN / SS Tシャツ 03サイズ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

WTAPS

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SIGN / SS / COTTON

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新品未使用品

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セレクトショップより購入しました。

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色：ホワイト

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サイズ：L(03)

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廃棄処理される糸屑を再利用した反毛混紡のコットンジャージー生地のTシャツ。左胸にモチーフを刺繍。

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COLOR : WHITE

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SIZE : LARGE

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FABRIC : COTTON 100%

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カラー···ホワイト

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袖丈···半袖

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柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

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ネック···Uネック

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

WTAPS231ATDT-CSM28SIGN / SS / COTTON新品未使用品セレクトショップより購入しました。色：ホワイトサイズ：L(03)廃棄処理される糸屑を再利用した反毛混紡のコットンジャージー生地のTシャツ。左胸にモチーフを刺繍。COLOR : WHITESIZE : LARGEFABRIC : COTTON 100%カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

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