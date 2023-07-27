あなたにおすすめの商品 WTAPS 231ATDT-CSM28 SIGN / SS Tシャツ 03サイズ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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WTAPS
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231ATDT-CSM28
【大阪POPUP限定】sapeur × ASSC 半袖Tシャツ Lサイズ ブルー
SIGN / SS / COTTON
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新品未使用品
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セレクトショップより購入しました。
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SIZE : LARGE
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FABRIC : COTTON 100%
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カラー···ホワイト
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袖丈···半袖
Wasted Youth × G-SHOCK Mサイズ tee Tシャツ ブルー
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
stie-lo Tシャツ 今市隆二 木村拓哉
ネック···Uネック

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商品の状態新品、未使用

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WTAPS231ATDT-CSM28SIGN / SS / COTTON新品未使用品セレクトショップより購入しました。色：ホワイトサイズ：L(03)廃棄処理される糸屑を再利用した反毛混紡のコットンジャージー生地のTシャツ。左胸にモチーフを刺繍。COLOR : WHITESIZE : LARGEFABRIC : COTTON 100%カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック

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34分钟前

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¥16,800 ¥12,600

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WTAPS Cut&Sewn SIGN / SS / COTTON

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