あなたにおすすめの商品 WTAPS 231ATDT-CSM28 SIGN / SS Tシャツ 03サイズ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

WTAPS
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新品未使用品
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色：ホワイト
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廃棄処理される糸屑を再利用した反毛混紡のコットンジャージー生地のTシャツ。左胸にモチーフを刺繍。
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袖丈···半袖
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柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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ネック···Uネック
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WTAPS231ATDT-CSM28SIGN / SS / COTTON新品未使用品セレクトショップより購入しました。色：ホワイトサイズ：L(03)廃棄処理される糸屑を再利用した反毛混紡のコットンジャージー生地のTシャツ。左胸にモチーフを刺繍。COLOR : WHITESIZE : LARGEFABRIC : COTTON 100%カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック