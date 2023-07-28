新しいスタイル no.2 ビンテージ　00s 2002 ホワイト 大黒　evisu ビッグカモメ デニム/ジーンズ

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リーバイス501ブラック 米国製

サイズ:36/35

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ウェスト92cm 股下77cm 股上29cm 裾幅24.5cm 腿幅36cm

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シルエット···ワイド

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股上···レギュラー

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丈···フルレングス

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季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド エヴィス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ビンテージ EVISU エヴィス デニムパンツ 赤耳 セルビッチ インディゴ 2002 カモメ 大黒 ビッグペイント ストリート B系 スケーター Y2K トラビススコット Travis Scottサイズ:36/35ウェスト92cm 股下77cm 股上29cm 裾幅24.5cm 腿幅36cmレア 希少 YAMANE ヤマネ made in japan 日本製真贋判定済みシルエット···ワイド股上···レギュラー丈···フルレングス季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド エヴィス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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