▪️ Brand : Eddie Bauer

▪️ Item : 50's Bauer Down

Vintage Down Vest

日の出タグ

▪️ Color : グリーン(ペールグリーンに近い)

▪️ Size : タグ表示サイズ なし

肩幅 : 約41㎝

身幅 : 約56㎝ (※脇下から脇下まで)

着丈 : 約57㎝ (※襟下縫い目から裾まで)

※平置きで採寸しております。素人ゆえ若干誤差が出る場合がございますのでご了承ください。

50's Bauer Down Vintage Down Vest 日の出タグ

▪️ Condition : USED

ご覧頂き有難うございます。

50's Bauer Down Vintage Down Vest

になります。

日の出タグの付くヴィンテージ50'sのバウアーダウンベスト。

ペールグリーンの様な色合いでとても雰囲気のある1着です。この色のバウアーダウンはお好きな方、探されている方も多いのではないかと思います。

古いものなので、ほつれ(接着剤の様なもので補修されている箇所もあります)汚れ等ありますが、まだまだ現役で着用可能です。

USED品のため、使用感や細かい傷、汚れなど全てを伝えきれない場合がございます。

USED品・古着にご理解がない方の購入はお控えください。また、畳んで発送させていただくため畳んだ際シワができてしまう可能性がございます。

商品の特性上、購入後の返品は承りかねますので、予めご了承下さい。

ご質問がございましたら、コメント欄からお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エディーバウアー 商品の状態 傷や汚れあり

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※▪️ Brand : Eddie Bauer▪️ Item : 50's Bauer Down Vintage Down Vest 日の出タグ▪️ Color : グリーン(ペールグリーンに近い)▪️ Size : タグ表示サイズ なし 肩幅 : 約41㎝ 身幅 : 約56㎝ (※脇下から脇下まで) 着丈 : 約57㎝ (※襟下縫い目から裾まで)※平置きで採寸しております。素人ゆえ若干誤差が出る場合がございますのでご了承ください。▪️ Condition : USED※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ご覧頂き有難うございます。50's Bauer Down Vintage Down Vestになります。日の出タグの付くヴィンテージ50'sのバウアーダウンベスト。ペールグリーンの様な色合いでとても雰囲気のある1着です。この色のバウアーダウンはお好きな方、探されている方も多いのではないかと思います。古いものなので、ほつれ(接着剤の様なもので補修されている箇所もあります)汚れ等ありますが、まだまだ現役で着用可能です。USED品のため、使用感や細かい傷、汚れなど全てを伝えきれない場合がございます。USED品・古着にご理解がない方の購入はお控えください。また、畳んで発送させていただくため畳んだ際シワができてしまう可能性がございます。商品の特性上、購入後の返品は承りかねますので、予めご了承下さい。ご質問がございましたら、コメント欄からお願いいたします。

