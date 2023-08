新しいスタイル 特価 11 by boris bidjan saberi BOOTS2 GTX スニーカー

格安につき、現価格にてご検討の程宜しくお願い致します。

今回の出品はBORISの中でも、Gore-Tex仕様の機能性シューズになります。

BOOTS2 GTX black dye

size:26cm

価格7万円前後

美品

箱付き

Gore-Texを採用しながら専用の染色機にぶち込んで染めを行なってしまうというBORISならではという製品です。

シルエットも非常に綺麗でランウェイを行なっていた時は足元にかなり採用されていました

salomonコラボのスニーカーの中でも比較的新しい作品となりますね。定期的に履きたくなります。

こちらは正味10回〜15回程度でしょうか、

シューグーを使いながらでしたのでソールの減りは微々たるものとなっております。

これから沢山お履きいただけます。

サイズ感としてはrick owensジオバス41、leonやematyte41をコンバース26cmお概ね数字通りのサイズ感です。

ボリュームを出したい方は27を買ってもいいですし、p13とよく合わせていましたのでジャストサイズで履いておりました。

撮影した写真も残っておりますので参考にどうぞ。

(身長171cm体重60kg)

これからの季節にもガンガンお履き頂けますので、宜しければご検討くださいませ。

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ボリスビジャンサベリ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

