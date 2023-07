ご覧いただきありがとうございます。

mavimoon White セットアップ

お値引き交渉お受けいたします。

コメントください。

○アイテム

the last flower of the afternoon

追懐のスモックドレス

ザ ラスト フラワー オブ ザ アフタヌーン 追懐のスモックドレス

ブラック 黒

ワンピース

○サイズ

サイズ free

総丈約93cm

身幅 約64cm

肩幅 約53cm

袖丈 約43cm

平置き実寸。

素人採寸ですので、若干の誤差はございます。

○状態

若干使用感はございます。

目立った傷、汚れは見当たりません。

中古品ですので、神経質な方はご遠慮ください。

○大手リユースショップで購入した物です。鑑定済み、正規品ですので、ご安心ください。

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますので、ご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 目立った傷や汚れなし

